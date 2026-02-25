Ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus marți compania californiană Anthropic, specializată în inteligență artificială (AI), într-o situație-limită. Aceasta trebuie să elimine până vineri restricțiile privind utilizarea AI-ului său de către Pentagon, altfel guvernul SUA ar putea să invoce o lege veche de peste 70 de ani pentru a forța compania să furnizeze tehnologie pentru apărarea națională.

Îîn caz de refuz, Anthropic ar putea fi inclusă pe lista companiilor considerate „un risc pentru aprovizionare”, ceea ce ar limita drastic contractele sale cu guvernul american. În prezent, pe această listă figurează doar firme străine, precum Huawei și Kaspersky, informează Le Figaro.

Care este motivul disputelor?

Ministerul Apărării a cerut tuturor furnizorilor de AI să ridice restricțiile de utilizare ale modelelor lor pentru aplicații militare, în limite legale. Majoritatea au acceptat, însă Anthropic a refuzat ca modelul său Claude să fie folosit în două scenarii: supravegherea în masă a populației și automatizarea unui atac mortal.

„Nu este vorba despre supraveghere în masă sau despre arme autonome”, a precizat oficialul american. „Discuțiile continuă de bună credință pentru a stabili utilizările responsabil și sigure ale AI-ului”, a adăugat un purtător de cuvânt al Anthropic.

O companie cu o abordare etică

Fondată în 2021 de foști angajați OpenAI, Anthropic și-a construit reputația pe o abordare etică a inteligenței artificiale. La începutul lui 2026, start-up-ul a publicat „Constituția Claude”, un document care stabilește reguli pentru modelul AI, menite să prevină acțiuni periculoase sau nepotrivite.

Reprezentanții companiei spun că obiectivul lor este să continue să sprijine misiunea de securitate națională a guvernului american, în limitele în care AI-ul poate fi utilizat responsabil și sigur.

Ultimatumul survine după o întâlnire directă între ministrul Pete Hegseth și CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, și marchează unul dintre primele momente în care guvernul american intervine direct pentru a influența modul în care o companie privată aplică reguli de siguranță pentru AI în context militar.