dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Anthropic a primit un ultimatum de 72 de ore din partea Ministrul american al Apărării, pentru a permite armatei să utilizeze AI-ul său

George Radu
25 februarie 2026
Pete Hegseth
Sursa foto: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Ministrul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus marți compania californiană Anthropic, specializată în inteligență artificială (AI), într-o situație-limită. Aceasta trebuie să elimine până vineri restricțiile privind utilizarea AI-ului său de către Pentagon, altfel guvernul SUA ar putea să invoce o lege veche de peste 70 de ani pentru a forța compania să furnizeze tehnologie pentru apărarea națională.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Îîn caz de refuz, Anthropic ar putea fi inclusă pe lista companiilor considerate „un risc pentru aprovizionare”, ceea ce ar limita drastic contractele sale cu guvernul american. În prezent, pe această listă figurează doar firme străine, precum Huawei și Kaspersky, informează Le Figaro.

Care este motivul disputelor?

Ministerul Apărării a cerut tuturor furnizorilor de AI să ridice restricțiile de utilizare ale modelelor lor pentru aplicații militare, în limite legale. Majoritatea au acceptat, însă Anthropic a refuzat ca modelul său Claude să fie folosit în două scenarii: supravegherea în masă a populației și automatizarea unui atac mortal.

„Nu este vorba despre supraveghere în masă sau despre arme autonome”, a precizat oficialul american. „Discuțiile continuă de bună credință pentru a stabili utilizările responsabil și sigure ale AI-ului”, a adăugat un purtător de cuvânt al Anthropic.

O companie cu o abordare etică

Fondată în 2021 de foști angajați OpenAI, Anthropic și-a construit reputația pe o abordare etică a inteligenței artificiale. La începutul lui 2026, start-up-ul a publicat „Constituția Claude”, un document care stabilește reguli pentru modelul AI, menite să prevină acțiuni periculoase sau nepotrivite.

Reprezentanții companiei spun că obiectivul lor este să continue să sprijine misiunea de securitate națională a guvernului american, în limitele în care AI-ul poate fi utilizat responsabil și sigur.

Ultimatumul survine după o întâlnire directă între ministrul Pete Hegseth și CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, și marchează unul dintre primele momente în care guvernul american intervine direct pentru a influența modul în care o companie privată aplică reguli de siguranță pentru AI în context militar.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...