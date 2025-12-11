Integral AI, o companie din Tokyo fondată de fostul angajat Google, Jad Tarifi, a anunțat că a creat un model de inteligență artificială generală (AGI) capabil să învețe noi sarcini fără seturi de date preexistente sau intervenție umană. Compania susține că acest sistem reprezintă un „salt fundamental” față de tehnologiile AI existente, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inteligența artificială generală, sau AGI, este considerată de experți și lideri din tehnologie unul dintre obiectivele majore ale cercetării în domeniul inteligenței artificiale. Integral AI a definit AGI prin trei criterii principale: sistemul trebuie să învețe autonom competențe noi în domenii necunoscute, să facă acest lucru în mod sigur și fiabil și să aibă un cost energetic comparabil cu cel al unui om care învață aceeași abilitate. Compania a declarat că aceste principii au fost folosite drept repere în dezvoltarea și testarea modelului.

Un pas important în evoluția inteligenței artificiale

Integral AI a afirmat că a efectuat teste pe roboți care au învățat abilități noi fără supraveghere umană, iar CEO-ul Jad Tarifi a subliniat că acest progres marchează un pas important în evoluția inteligenței artificiale. Tarifi a explicat că a ales Japonia pentru înființarea companiei datorită poziției țării ca lider mondial în tehnologia roboticii.

Compania susține, de asemenea, că sistemul său AGI imită structura neocortexului uman, regiunea responsabilă pentru gândirea conștientă, percepție și limbaj, și poate reprezenta o evoluție semnificativă față de modelele de inteligență artificială existente. În ciuda acestor afirmații, validarea independentă a capacităților sistemului rămâne de realizat, iar comunitatea științifică va analiza atent revendicările făcute de Integral AI.