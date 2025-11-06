Apple este pe cale să încheie un acord cu Google, prin care producătorul de iPhone ar plăti gigantului tehnologic aproximativ 1 miliard de dolari pe an pentru o versiune personalizată a modelului AI Gemini de la Google, care să alimenteze revizuirea Siri, potrivit informațiilor Bloomberg și 9to5mac.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Conform sursei citate, Apple încă evaluează dacă să utilizeze Google sau concurentul său în domeniul AI, Anthropic, pentru următoarea versiune a Siri. Potrivit informațiilor disponibile până în prezent, Google ar fi făcut o ofertă financiară mai avantajoasă. Într-o relatare Bloomberg anterioară, agenția de presă americană scria că soluția de la Anthropic ar fi costat Apple 1,5 miliarde de dolari pe an.

Această mișcare este una importantă pentru Apple, care s-a bazat în mod tradițional pe propria tehnologie, dar intenționează să utilizeze modelul Google ca soluție temporară până când propriul său model AI va deveni suficient de capabil, inclusiv pentru a alimenta o serie de funcții viitoare pentru asistentul vocal.

Apple a stabilit strategia pentru noua actualizare Siri, care va fi lansată odată cu iOS 26.4 în primăvara anului viitor. În culise, o mare parte din noua experiență Siri va utiliza modelele Google Gemini.

Gemini personalizat va rula pe serverele Apple

Modelul Gemini personalizat va rula pe serverele Private Cloud Compute ale Apple, pentru a ajuta la îndeplinirea cererilor utilizatorilor. Apple a promis că noul Siri va putea răspunde la întrebări personale, cum ar fi „găsește recomandarea de carte”, căutând în datele de pe dispozitivul utilizatorului și generând răspunsul adecvat în timp real.

Noua arhitectură Siri va avea trei componente distincte: un planificator de interogări, un sistem de căutare a cunoștințelor și un segment de rezumate AI. Modelele Google Gemini vor rula pe serverele Apple și vor oferi funcții de planificare și rezumare.

Confidențialitatea utilizatorilor va fi păstrată prin rularea modelelor Google pe infrastructura serverelor Apple fără partajarea externă a datelor, iar datele personale de pe dispozitiv vor fi probabil procesate folosind modelele Foundation ale Apple.

Noua componentă de căutare a cunoștințelor poate fi, de asemenea, alimentată folosind modelele Gemini. Aceasta va permite Siri să „înțeleagă” subiecte din întreaga lume și va permite asistentului vocal Apple să răspundă la întrebări de cunoștințe generale fără a recurge la integrări externe, cum ar fi cea a ChatGPT, sau fără a se baza pe rezultatele de căutare de bază de tipul „Am găsit asta pe web”.

Apple nu va promova parteneriatul

Deși implementarea modelelor Gemini va fi extinsă, nu este de așteaptat ca Apple să promoveze acest parteneriat. Modelele Gemini vor alimenta doar anumite părți ale Siri în secret, în culise. Toate noile funcții Siri vor fi comercializate ca tehnologie Apple rulând pe serverele Apple, prezentate folosind o interfață de utilizator Apple. Acordul va ajuta Apple să acopere unele lacune tehnologice, acolo unde propriile sale sisteme LLM nu sunt încă suficient de performante

Acordul nu este prea diferit de ceea ce face Samsung cu telefoanele sale Galaxy, unde multe dintre funcțiile „Galaxy AI” sunt doar o împachetare a funcțiilor Google Gemini.

Deși Apple intenționează să se bazeze pe AI-ul de la Google pentru moment, compania plănuiește să continue să lucreze la propriile modele și va trece la o soluție internă atunci când LLM-urile sale vor fi suficient de puternice. Apple lucrează deja la un model bazat pe cloud cu 1 trilion de parametri, care ar putea fi gata încă din 2026.

Acordul este o alegere practică care ajută Apple să lanseze în sfârșit funcțiile Siri AI pe care le-a promis pentru prima dată acum un an. În cele din urmă, clienții nu sunt interesați de detaliile implementării, ci vor doar ca iPhone-ul să aibă funcțiile pe care le așteaptă.

În timp ce marile companii de tehnologie se orientează către AI, Apple a rămas în mare măsură în urmă. Compania a adoptat AI cu întârziere și nu a dezvoltat modele AI competitive. În schimb, a apelat la companii precum OpenAI, creatorul ChatGPT, pentru a adăuga capacități generative la sistemele Apple existente.

Apple recunoaște că a rămas în urmă în domeniul AI

Apple nu este singura companie care adoptă Gemini pentru a alimenta funcțiile de AI, mai multe alte companii importante construind pe platforma Vertex AI a Google. Dar pentru Apple, această mișcare marchează recunoașterea faptului că a rămas în urmă în domeniul AI și că acum este dispusă să se bazeze pe tehnologie externă pentru a recupera decalajul.

Apple continuă, de asemenea, să facă presiuni pentru a introduce Apple Intelligence și noul Siri în China. Datorită interdicției de lungă durată a Chinei asupra ofertelor Google, este puțin probabil ca versiunea localizată a Siri să se bazeze pe Gemini. Google este interzis în China pentru ca a refuzat sa se supună cerințelor Beijingului de a permite aparatului de cenzură și supraveghere de stat sa folosească tehnologia și infrastructura Google. Apple a acceptat condițiile de colaborare cu statul chinez.

Versiunea personalizată a Apple Intelligence va utiliza modele interne, împreună cu un filtru dezvoltat de Alibaba Group Holding Ltd. Acest strat ar ajusta și cenzura conținutului la cererea guvernului chinez. Apple a luat în considerare și un parteneriat cu Baidu Inc. pentru ofertele sale de AI în țara asiatică.