China a construit un centru de date masiv, alimentat de cipuri AI dezvoltate intern de Alibaba și alte companii, în încercarea de a renunța la tehnologii străine

China Unicom a construit un centru de date masiv alimentat de cipuri de inteligență artificială dezvoltate intern de Alibaba și alte companii, a declarat postul public de televiziune CCTV, în contextul în care Beijingul încearcă să renunțe la tehnologiile străine, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Vestea vine în contextul în care oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la securitatea națională în cadrul discuțiilor comerciale cu China, care au avut loc săptămâna aceasta la Madrid, cu scopul de a bloca livrările de cipuri și alte tehnologii avansate.

Pe fondul tensiunilor, China a devenit din ce în ce mai interesată ca firmele locale să treacă la cipuri produse intern, avertizându-le să nu utilizeze cipurile fabricate de gigantul american Nvidia, din motive de securitate.

Centrul de date al China Unicom, în valoare de 390 de milioane de dolari, situat în Xining, capitala provinciei vestice Qinghai, va avea o capacitate de calcul de 20.000 petaflopi după finalizare, potrivit informațiilor publicate pe site-ul web al guvernului provincial.

Până în prezent, centrul a construit 3.579 petaflopi folosind aproape 23.000 de cipuri AI fabricate intern, au arătat imaginile publicate CCTV.

Unitatea de cipuri T-Head a Alibaba a furnizat aproximativ 72% din cipurile utilizate, restul provenind de la companii precum MetaX, Biren Tech și Zhonghao Xinying, a precizat postul de televiziune.

Compania intenționează să achiziționeze cipuri suplimentare de la Tecorigin (Wuxi), Moore Threads și Enflame.

T-Head, divizia Alibaba, a dezvoltat, de asemenea, un cip AI numit PPU, care dispune de 96 GB de memorie, și HBM2e, un tip de cip DRAM stivuit vertical, special conceput pentru semiconductori AI.

Acest lucru îl poziționează ca un concurent apropiat al H20 de la Nvidia, cel mai avansat produs pe care compania americană are în prezent permisiunea să îl vândă în China, potrivit unui tabel comparativ prezentat în emisiune.

Beijingul a declarat luni că o anchetă preliminară a Nvidia a constatat că aceasta a încălcat legile antimonopol.