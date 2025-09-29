China este la doar câteva „nanosecunde” în urma SUA în domeniul semiconductorilor, afirmă Jensen Huang, fondatorul Nvidia

China se află la doar câteva „nanosecunde” în urma Statelor Unite în competiția pentru supremația tehnologică în domeniul semiconductorilor, afirmă Jensen Huang, fondatorul și CEO-ul Nvidia. În opinia sa, Washingtonul ar trebui să permită industriei americane de tehnologie să opereze global, inclusiv în China, pentru a răspândi inovația și pentru a-și consolida puterea economică și strategică, informează South China Morning Post.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„China este foarte aproape de SUA, deci trebuie să mergem și să concurăm”, a declarat Huang . El a subliniat avantajele Beijingului: forța de muncă înalt calificată, cultura muncii intense și competiția acerbă între provincii, pe care le consideră motorul unei „industrii moderne, vibrante și antreprenoriale”.

O piață strategică, dar blocată de tensiuni politice

Procesoarele grafice Nvidia (GPU) sunt esențiale pentru dezvoltarea și rularea modelelor de inteligență artificială, fapt care a dus compania la o capitalizare bursieră record de 4,3 trilioane de dolari. Totuși, vânzările în China, una dintre cele mai mari piețe, sunt afectate de restricțiile impuse de Washington.

La începutul anului, administrația americană a interzis exportul cipului H20, adaptat pentru a respecta noile reguli, dar ulterior a permis livrările după aplicarea unei taxe de 15%. În același timp, Beijingul transmite semnale ambigue. Pe de o parte îl primește cu onoruri pe Huang la vizite oficiale, dar accelerează, pe de alta, programul național de autosuficiență în semiconductori.

Beijingul își mobilizează giganții tehnologici

Companii precum Huawei, Alibaba, Tencent, ByteDance și Baidu investesc masiv în cercetarea și designul de cipuri, pentru a reduce dependența de Nvidia și de tehnologiile americane. Start-up-uri locale precum Cambricon, Moore Threads, Enflame sau MetaX câștigă teren, iar Moore Threads se pregătește de o listare pe bursa Star Market din Shanghai.

„Ceea ce este în interesul Chinei este ca firmele străine să investească și să concureze local, iar companiile chineze să participe apoi pe piața globală”, a explicat Huang.

Nvidia mizează pe investiții record

În paralel, Nvidia își consolidează poziția cu investiții uriașe. Este vorba despre 5 miliarde de dolari pentru 4% din acțiunile Intel și până la 100 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor centre de date AI în parteneriat cu OpenAI.

Aceste proiecte au ridicat acțiunile companiei cu peste 62% în ultimele șase luni, fapt care confirmă statutul Nvidia de lider al revoluției AI.

„Nimeni nu are nevoie de bombe atomice. Toată lumea are nevoie de inteligență artificială”, a concluzionat Huang.