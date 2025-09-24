Consumul energetic al AI ar putea destabiliza rețelele electrice, avertizează experții

Creșterea rapidă a industriei inteligenței artificiale (AI) din Statele Unite atrage atenția nu doar asupra inovației tehnologice, ci și asupra presiunii tot mai mari pe rețelele electrice și riscurilor pentru mediu. Chiar dacă AI nu se dovedește a fi „cosumator” de energie la nivelul prognozat, cererea tot mai mare de electricitate a companiilor tech riscă să transforme infrastructura energetică într-un câmp minat financiar și ecologic, informează TheVerge.

Conform unui raport publicat recent de grupurile de advocacy As You Sow și Sierra Club, companiile tehnologice consumă deja cantități uriașe de energie pentru antrenarea și rularea noilor modele AI, iar proiectele viitoare de centre de date intensifică presiunea asupra rețelelor.

Investitorii speculează pe potențialul industriei, ceea ce duce la estimări exagerate privind necesarul de electricitate. Aceasta poate duce la construcția rapidă de noi centrale pe gaz și conducte, cu costuri uriașe și impact semnificativ asupra mediului.

Cifre care alarmează

Noile centre de date optimizate pentru AI pot consuma echivalentul a 80–100 de case americane pentru un singur ansamblu de servere, comparativ cu 6–8 kilowați în cazul centrelor de date tradiționale. În Sud-Estul SUA, hub major pentru centrele de date, utilitățile estimează creșteri ale cererii de până la patru ori mai mari decât analizele independente ale industriei, iar la nivel național se pregătesc pentru o cerere cu 50% mai mare decât preconizează companiile tech.

Această presiune asupra rețelelor electrice poate duce la facturi mai mari pentru consumatori și la riscul unor pene de curent, în timp ce construirea excesivă de capacități energetice generează active blocate, costisitoare pe termen lung.

Politici contradictorii și impact asupra mediului

Într-un contrast puternic, administrația Biden urmărea o rețea electrică 100% fără emisii de carbon până în 2035, însă construcția rapidă de noi centrale pe gaz, susținută de politicile administrației Trump, pune în pericol aceste obiective.

Un exemplu este propunerea Entergy pentru trei noi centrale destinate unui centru Meta, care ar consuma energia a 1,5 milioane de case și ar genera 100 de milioane de tone de emisii de carbon în 15 ani.

Soluții și recomandări

Raportul subliniază necesitatea unei transparențe mai mari în proiectele de centre de date, inclusiv clarificarea stadiului acestora și evitarea dublei sau triplei solicitări de energie. În plus, companiile tech trebuie să investească masiv în surse regenerabile, precum energia solară și eoliană, pentru a contracara efectele poluante și a reduce dependența de centralele pe gaz.

Kelly Poole, autoarea principală a raportului, avertizează: „Boom-ul AI oferă oportunități incitante, dar există multe riscuri dacă nu ne planificăm cu atenție necesarul de energie și impactul pe termen lung”.