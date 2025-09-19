Coreea de Nord testează drone de luptă controlate cu AI / Sistemele nord-coreene sunt mai eficiente în contextul actual al peninsulei, avertizează experții

Phenianul a efectuat recent teste cu drone tactice și de recunoaștere controlate prin inteligență artificială, într-o demonstrație care marchează o nouă etapă în strategia sa militară, informează ArmyRecognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anunțul Agenției Naționale a Coreei de Nord arată că regimul nu urmărește doar să expună echipamente militare, ci să demonstreze și capacitățile operaționale ale acestora. Este de notorietate faptul că armata nord-coreeană a trimis soldați în Ucraina pentru a testa pe teren anumite tactici.

Dronele Kumsong, eficiente și accesibile

Dronele tactice de atac din seria Kumsong sunt concepute pentru a fi eficiente și accesibile, punând accent pe rezistența în zbor și un nivel scăzut de zgomot, mai degrabă decât pe performanțe excepționale. Ele pot fi controlate de operatori sau pot funcționa semi-autonom, având capacități de recunoaștere a țintelor, evitare a obstacolelor și navigație chiar și atunci când sistemele de poziționare prin satelit sunt perturbate.

Noile modele se concentrează pe zboruri de lungă durată și altitudine mare, cu camere și senzori capabili să monitorizeze în permanență sectoare strategice. Informațiile obținute pot fi transmise către dronele tactice sau către artilerie, ceea ce optimizează astfel ciclul „find-fix-finish” și reduce sarcina operatorilor, în timp ce ritmul operațiunilor crește.

Aceste drone pot complica semnificativ apărarea adversarilor

Specialiștii militari spun că aceste drone, chiar dacă sunt relativ simple, pot complica semnificativ apărarea adversarilor. Utilizate în grup, ele pot satura radarul inamic și forța armele de apărare să fie expuse. În combinație cu platformele de recunoaștere, Coreea de Nord poate ataca și monitoriza constant terenul inamic.

Experții notează că succesul recent al Phenianului nu necesită tehnologii de ultimă generație, ci disciplină în inginerie și capacitate industrială suficientă pentru producție în masă. În plus, lecțiile de pe câmpurile de luptă moderne au fost observate și integrate rapid, ceea ce face ca sistemele nord-coreene să fie mai eficiente în contextul actual al peninsulei.

Aceste teste vin pe fondul unui ritm constant de exerciții militare aliate și demonstrații reciproce pe peninsula coreeană, în care dronele fără pilot au devenit un element strategic de monitorizare și de presiune militară.