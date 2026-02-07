Cum ar putea apocalipsa AI pentru locurile de muncă să devină realitate?

La Anthropic, compania din Silicon Valley care dezvoltă botul Claude, angajații devin tot mai îngrijorați de impactul propriilor creații asupra locurilor de muncă. Potrivit unui sondaj intern din decembrie, unii dintre angajați au declarat: „Pe termen lung, AI va ajunge să facă totul și mă va face inutil” sau „Am senzația că vin la muncă în fiecare zi pentru a mă lăsa fără slujbă”.

Potrivit The Telegraph, de trei ani, odată cu apariția ChatGPT, liderii din domeniul tehnologiei dezbat efectele AI asupra muncii. Unele voci promit o creștere a productivității fără pierderi semnificative de locuri de muncă, în timp ce altele avertizează asupra unei „apocalipse a muncii” pentru profesioniștii tradiționali.

Temerile recente au fost accentuate de lansarea discretă de către Anthropic a unui nou instrument numit „plugins”. Acesta permite agenților AI semi-autonomi să preia sarcini specifice în domenii precum juridic, marketing, finanțe, analiză de date sau asistență pentru clienți. Noii agenți marchează o schimbare de la AI-ul simplu de tip întrebări-răspunsuri la colegi digitali capabili să automatizeze sarcini complexe într-o companie.

Lansarea a generat un șoc pe piețele bursiere globale, scăzând acțiunile companiilor de software tradiționale și ale giganților din publicitate. SAP, Sage, Relx și WPP au înregistrat scăderi semnificative, iar Rightmove a pierdut 10% din valoare. În Statele Unite, doi indici care urmăresc producătorii de software au pierdut 300 de miliarde de dolari într-o singură zi.

Noile instrumente sunt orientate în special către profesioniștii cu guler alb. Avocații, contabilii și analiștii pot vedea modul în care aceste tehnologii le pot transforma sau chiar înlocui munca. Conform CEO-ului Anthropic, Dario Amodei, AI-ul ar putea elimina până la jumătate din locurile de muncă de nivel începător pentru gulerele albe în următorii ani.

Datele preliminare sugerează deja un impact. În Marea Britanie, numărul posturilor vacante în administrație a scăzut cu 36.000 în ultimele șase luni, iar site-ul de joburi Adzuna raportează o scădere de 35% a anunțurilor pentru locuri de muncă la nivel de începători față de perioada de la lansarea ChatGPT. Un studiu JP Morgan indică o pierdere netă de 8% a locurilor de muncă datorată AI-ului.

În ciuda acestor semnale, unii experți rămân sceptici. Simon French, economist șef la Panmure Gordon, consideră că impactul AI asupra ocupării forței de muncă este încă marginal. Totuși, companiile de software și angajații din birouri se confruntă cu o realitate iminentă: colegii AI sunt pe cale să devină parte din fluxul zilnic de muncă, transformând sarcinile și, potențial, structura locurilor de muncă tradiționale.