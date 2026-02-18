Datele despre performanța sportivilor, de la viteza și traiectoria unei lovituri de fotbal până la monitorizarea în timp real a puterii unui ciclist în Turul Franței, devin tot mai valoroase în sportul profesionist. Firme specializate din întreaga lume investesc masiv în tehnologii care să le permită să valorifice aceste informații și să transforme analiza performanțelor într-un business profitabil, anunță TechXplore.

Potrivit analiștilor, potențialul industriei nu se limitează doar la optimizarea antrenamentelor și a strategiilor de joc, ci include și crearea de conținut inovator pentru televiziuni sau atragerea fanilor către piețele de pariuri online.

De la filmul Moneyball la algoritmi de ultimă generație

Industria analizei datelor sportive a cunoscut o creștere accelerată după succesul filmului Moneyball (2011), care a prezentat modul în care managerul Billy Beane folosea statistici pentru a construi echipa de baseball Oakland Athletics.

Astăzi, combinația dintre senzori purtabili, camere de ultimă generație și inteligență artificială atrage companii care văd oportunități de a monitoriza și analiza fiecare detaliu al performanței sportivilor. „Când un club profesionist sau o federație are date despre jucătorii săi, le putem analiza și face recomandări pentru a optimiza performanța sau a preveni accidentările”, explică Frank Imbach, director al grupului francez SeeSports.

Unele companii folosesc camere pentru a urmări toți jucătorii de pe teren, indiferent dacă aceștia au mingea sau nu, în timp ce altele se bazează pe senzori corporali care măsoară viteza, ritmul cardiac sau parametrii respiratori. „Aceste date foarte fiabile permit recrearea completă a evenimentelor de pe teren, fără a urmări doar mingea”, precizează Arnaud Santin, cofondator al start-up-ului britanic SportsDynamics.

Analiză holistică și potențial în afara sezonului

Modelul software ca serviciu (SaaS) oferit de SportsDynamics permite nu doar analiza propriilor jucători, ci și a adversarilor. „Pentru meciurile importante, putem furniza până la 50 de imagini pe secundă. Dezvoltarea tehnologiei ne permite să accelerăm rapid”, a sublinat Santin.

Experții din industrie estimează o creștere exponențială pe măsură ce piețele europene și asiatice recuperează decalajul față de SUA. „Se estimează că piața europeană de analiză sportivă va ajunge la valori de miliarde de dolari în următorul deceniu. Un studiu realizat de Market Research Future prognozează o valoare de 7,5 miliarde de dolari până în 2032”, explică Lodovico Mangiavacchi, de la firma de consultanță globală EY. În spatele acestor cifre se află investiții în senzori purtabili, instrumente sofisticate de analiză video și dispozitive IoT.

Grupul german Data Sports Group folosește transmisiuni TV live de la sporturi precum rugby și cricket pentru a furniza conținut clienților media, dar și operatorilor de jocuri și fantasy sports. „Pentru casele de pariuri, oferim instrumente precum statistici și materiale de referință din arhive, pentru ca pariorii să poată lua decizii informate”, explică Rajesh D’Souza, directorul de afaceri al DSG. Datele despre joc și jucători pot fi, de asemenea, folosite pentru crearea de conținut fantasy care menține interesul fanilor chiar și în afara sezonului competițional.

Valoarea și protecția datelor

Creșterea volumului de date ridică întrebări legate de proprietatea și securitatea acestora. În Europa, datele personale sunt protejate prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR). Totuși, „în majoritatea cazurilor, sportivii semnează contracte care permit cluburilor și ligii să utilizeze datele lor”, subliniază Santin.

Așteptările mari privind cererea pentru astfel de date se reflectă și în valoarea tranzacțiilor recente. În februarie, Genius Sports, companie americană specializată în date și tehnologie, a anunțat achiziția platformei de pariuri și conținut Legend pentru 1,2 miliarde de dolari, fapt care confirmă că afacerea cu datele sportivilor este pe cale să devină un sector strategic de miliarde de dolari.