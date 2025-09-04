Cum schimbă inteligența artificială modul în care înțelegem sporturile

Echipele profesioniste de fotbal sau hochei investesc sume colosale în tehnologie pentru a analiza fiecare mișcare a sportivilor lor. Însă rezultatele acestor analize rămân, de obicei, secrete bine păzite, inaccesibile publicului larg sau comunității științifice, anunță TechXplore.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acum, doi cercetători de la Universitatea din Waterloo, Canada, au găsit o soluție inovatoare pentru a deschide accesul la astfel de informații. Dr. David Radke și Kyle Tilbury au dezvoltat, cu ajutorul inteligenței artificiale, un sistem capabil să simuleze și să înregistreze un număr practic nelimitat de meciuri de fotbal, sistem ale cărui date au fost publicate pe platforma ArXiv.

O bază de informații complexă

Folosind platforma Google Research Football, cei doi au creat un set uriaș de date provenite din 3.000 de partide simulate. Rezultatul? O bază de informații complexă despre pase, goluri și mișcările jucătorilor, un adevărat tezaur pentru cercetătorii și pasionații de sport care nu au acces la statisticile confidențiale ale cluburilor mari.

„În timp ce pentru sporturi precum baseball există multe date disponibile, fotbalul sau hocheiul sunt mult mai greu de analizat. Simulările generate de AI nu imită perfect jocul unor vedete precum Lionel Messi, dar sunt extrem de utile pentru a dezvolta noi instrumente de analiză”, a explicat David Radke, care lucrează acum ca cercetător pentru echipa de hochei Chicago Blackhawks din NHL.

Noua resursă nu este doar o „jucărie” pentru fanii sportului

Noua resursă nu este doar o „jucărie” pentru fanii sportului, ci are implicații mult mai mari. „Analiza sporturilor de echipă, cum sunt fotbalul și hocheiul, înseamnă să înțelegi sisteme complexe cu mai mulți agenți. Cu cât reușim să modelăm mai bine comportamentul jucătorilor, cu atât avansăm și în cercetarea AI”, a adăugat Radke.

Practic, tehnologia nu doar că democratizează accesul la date sportive, dar ar putea contribui și la progresul unor sisteme de inteligență artificială mai performante.

Cercetătorii speră acum ca studiul lor să inspire și alte echipe academice să folosească aceste baze de date publice, în special pentru sporturile unde informațiile lipsesc sau sunt inaccesibile. Viitorul analizei sportive, spun ei, va depinde de cât de bine vom învăța să lucrăm cu aceste date de tracking.