Agenții AI devin tot mai prezenți în mediul enterprise, iar anul 2026 confirmă tranziția acestora către sisteme capabile să execute fluxuri de lucru complexe și să sprijine deciziile operaționale.

Totuși, succesul implementării rămâne dependent de procese bine definite, date curate și infrastructură solidă, arată specialiștii SoftServe, furnizor global de consultanță IT și servicii digitale, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Conform studiilor McKinsey, 62% dintre organizații experimentează cu sisteme agentice, iar 23% le extind deja la scară largă, semnalând trecerea de la faza pilot la implementări enterprise. „Vedem tot mai clar că agenții AI nu mai sunt doar o promisiune sau un experiment. În 2026, diferența va fi făcută de companiile care reușesc să orchestreze acești agenți eficient, cu control, predictibilitate și supraveghere umană”, a declarat Bohdan Khomych, Associate Director R&D Products, SoftServe.

Rolul inginerilor software se schimbă

O tendință semnificativă pentru 2026 este transformarea modului în care inginerii software interacționează cu AI. Accentul se mută de la scrierea manuală de cod către coordonarea echipelor hibride om–agent AI. Specialiștii devin „coordonatori”, responsabili de validarea rezultatelor agenților și integrarea acestora în procese enterprise complexe. SoftServe dezvoltă deja o platformă care permite gestionarea fluxurilor agentice multi-step, de la analiza cerințelor până la deployment, într-un sistem unitar și controlabil.

Competiția pentru atragerea și menținerea dezvoltatorilor se concentrează din ce în ce mai mult pe experiența acestora în cadrul ecosistemelor AI. Giganții tehnologici concurează nu doar prin modelele AI, ci și prin instrumentele și platformele care permit construirea aplicațiilor autonome end-to-end. Aceasta favorizează integrarea și ușurința în utilizare, influențând decizia inginerilor de a rămâne într-un ecosistem pe termen lung.

Agenții multimodali, următorul pas

O altă tendință majoră este ascensiunea agenților AI multimodali, capabili să analizeze și să interacționeze cu video, audio, scene 3D și medii digitale complexe. Această evoluție deschide noi aplicații în design automatizat, generare UI/UX, analiză vizuală și conceptul de Physical AI, marcând o schimbare de paradigmă: de la AI ca asistent la AI ca participant activ în operațiuni și dezvoltare software.

În ciuda progresului, industria rămâne într-o etapă de tranziție către automatizarea completă. „Fiecare agent are în continuare un om care îi supraveghează activitatea, validează rezultatele și integrează munca realizată. Sisteme în care un agent orchestrează alți agenți nu există încă la scară largă – standardele, predictibilitatea și nivelul de încredere necesar lipsesc încă. Totuși, aceasta este direcția evidentă în care se îndreaptă ecosistemul, iar 2026 va evidenția și mai clar această evoluție”, a adăugat Bohdan Khomych.

Specialiștii SoftServe concluzionează că organizațiile care vor investi în orchestrare, integrare și supraveghere a agenților AI vor avea un avantaj competitiv major, într-un context tehnologic caracterizat de accelerare fără precedent.