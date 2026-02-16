Sectorul IT contribuie cu peste 7% la Produsul Intern Brut (PIB) al României, însă doar 5% dintre companiile active pe piața națională utilizează Inteligența Artificială (AI), iar mai puțin de o treime dintre adulți dețin competențe digitale avansate, arată datele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), într-un comunicat de presă.

Potrivit ANIS, după un deceniu de creștere accelerată, industria IT din România se află în pragul unui punct de inflexiune. Fără o tranziție clară către inovare, productivitate și valoare adăugată, avantajul competitiv construit în ultimii ani riscă să se diminueze.

Doar 5% dintre companii folosesc Inteligența Artificială

„Deși sectorul contribuie cu peste 7% din PIB-ul României, doar 5% dintre companii folosesc Inteligența Artificială, mai puțin de 20% apelează la servicii cloud, iar mai puțin de o treime dintre adulți au competențe digitale avansate. Aceste date definesc miza următorului deceniu pentru economia românească și stau la baza ANIS International Summit 2026, care va avea loc la București”, transmite ANIS.

Evenimentul, programat pentru 12 mai 2026, se va desfășura sub titlul „From Scale to Innovation: Romania’s Next Competitive Edge” și va fi urmat de Gala Premiilor de Excelență ale Industriei IT. Summitul va reuni lideri din sectorul IT, decidenți guvernamentali și experți internaționali, într-un format axat pe discuții practice și soluții ce pot fi transpuse în politici publice, investiții și acțiuni concrete.

„România trebuie să aleagă între un model economic bazat pe volum și cost sau unul axat pe inovare”

„România trebuie să aleagă între un model economic bazat pe volum și cost sau unul axat pe inovare. ANIS International Summit 2026 pune în prim-plan această discuție: tranziția de la creștere la inovare, pentru o valoare adăugată mai mare”, a declarat Corina Vasile, directoarea executivă ANIS.

Gala Premiilor de Excelență va evidenția proiectele cu impact real și organizațiile care contribuie activ la maturizarea industriei IT, prin opt categorii: ESG Program of the Year, Innovation of the Year, Education Program of the Year, Startup of the Year, R&D Project of the Year, Software Project of the Year, Software Product of the Year și Company of the Year.

Înscrierile sunt deschise până pe 15 martie 2026 și se adresează întregului ecosistem IT&C, inclusiv companiilor care nu sunt membre ANIS. Evaluarea va fi realizată de jurii specializate, care vor analiza impactul, sustenabilitatea și relevanța rezultatelor, indiferent de dimensiunea sau notorietatea participanților, subliniază organizatorii.