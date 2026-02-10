Investitorii direcționează sume de ordinul miliardelor de euro către start-up-uri europene din domeniile inteligenței artificiale și apărării, sprijinind companii considerate strategice pentru competitivitatea și securitatea economică a Europei, potrivit unui articol publicat marți de Financial Times, citat de Agerpres.

Datele companiei de analiză PitchBook arată că investițiile europene de tip „venture capital” au crescut anul trecut cu 5%, până la 66 de miliarde de euro – cel mai ridicat nivel înregistrat după pandemie. Evoluția a fost susținută de tranzacții majore în sectoarele inteligenței artificiale și tehnologiilor de apărare, care domină în prezent interesul investitorilor.

Mai multe companii poartă discuții pentru noi runde de finanțare

Mai multe companii din aceste domenii poartă discuții pentru noi runde de finanțare, la evaluări semnificativ mai ridicate, potrivit unor surse apropiate negocierilor. Printre acestea se numără start-up-ul suedez de inteligență artificială Legora, care urmărește atragerea de capital la o evaluare de aproximativ patru miliarde de dolari, de peste două ori mai mare decât cea de 1,8 miliarde de dolari obținută în octombrie anul trecut. Tot în sectorul apărării, Isar Aerospace, companie cu sediul la München specializată în lansarea de sateliți și evaluată la un miliard de dolari, discută atragerea unor fonduri suplimentare substanțiale.

Aceste negocieri au loc după ce producătorii germani de drone Helsing și Quantum-Systems au atras, anul trecut, aproape un miliard de euro în runde consistente de finanțare.

Apărarea și inteligența artificială, printre cele mai atractive sectoare în acest moment

„Apărarea și inteligența artificială sunt printre cele mai atractive sectoare în acest moment, așa că nu este surprinzător faptul că generează o mare parte din rundele mari de finanțare. Observăm un volum foarte mare de investiții de ambele părți ale Atlanticului și anticipăm o accelerare a acestui trend”, a declarat Aaron Archer, partener în cadrul firmei de avocatură Cooley.

PitchBook mai arată că investitorii de tip „venture capital” profită și de evoluția favorabilă a piețelor bursiere pentru a-și monetiza participațiile, fie prin vânzarea start-up-urilor, fie prin alte forme de exit, numărul acestor tranzacții fiind, de asemenea, în creștere.

O tendință similară din Statele Unite

Anul trecut, tranzacțiile legate de inteligența artificială au reprezentat peste 35% din totalul investițiilor europene de tip „venture capital”, însumând 23,5 miliarde de euro, față de 17,7 miliarde de euro în 2024.

Creșterea rapidă a evaluărilor în Europa reflectă o tendință similară din Statele Unite, alimentând temeri că unele companii private de tehnologie ar putea fi supraevaluate. Directorul Google DeepMind, Demis Hassabis, a avertizat recent că entuziasmul din anumite segmente ale industriei AI începe să semene tot mai mult cu „o bulă speculativă”.

Interes tot mai accentuat al investitorilor pentru start-up-urile europene

Dincolo de inteligența artificială, start-up-urile europene axate pe apărare și tehnologii conexe au înregistrat o creștere anuală a investițiilor de 55%, până la un nivel record de 8,7 miliarde de dolari în 2025, potrivit Fondului de Inovare al NATO și companiei de cercetare Dealroom.

Sander Verbrugge, partener în cadrul Fondului de Inovare al NATO – care a strâns un miliard de euro pentru investiții în start-up-uri din apărare și „deep tech” – a subliniat că avansul rapid al sectorului indică faptul că „ecosistemul începe să se maturizeze”.

Aceste date confirmă interesul tot mai accentuat al investitorilor pentru start-up-urile europene din domeniile apărării, securității și rezilienței, interes care s-a intensificat semnificativ de la declanșarea războiului din Ucraina, în urmă cu aproape patru ani.