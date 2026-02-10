Eurostat: Aproape două treimi dintre tinerii din UE au folosit AI în 2025 / România, printre ultimele locuri în clasament

Aproape 64% dintre tinerii din Uniunea Europeană au utilizat instrumente de inteligență artificială generativă în 2025, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.

În acest clasament, România se află la coada ierarhiei, alături de Italia și Polonia, cu un nivel de adopție semnificativ sub media europeană.

Conform statisticilor oficiale, 63,8% dintre europenii cu vârste între 16 și 24 de ani au folosit AI în 2025, un procent de aproape două ori mai mare față de cel înregistrat în rândul populației generale.

La nivelul întregii populații cu vârste între 16 și 74 de ani, doar 32,7% au utilizat astfel de tehnologii, ceea ce evidențiază o fractură digitală clară între generații, în ceea ce privește accesul și familiaritatea cu instrumentele bazate pe inteligență artificială.

Pentru ce folosesc tinerii inteligența artificială

Datele Eurostat arată că tinerii utilizează inteligența artificială într-o varietate de contexte, de la viața personală până la educație și muncă.

Utilizarea în scopuri private este semnificativ mai frecventă în rândul tinerilor, 44,2% declarând că folosesc IA în acest mod, comparativ cu 25,1% în rândul populației generale.

În zona educației formale, diferențele sunt și mai pronunțate: 39,3% dintre tineri folosesc instrumente de inteligență artificială pentru activități educaționale, față de doar 9,4% în rândul populației generale. În schimb, utilizarea IA în scop profesional este relativ apropiată între cele două grupe de vârstă – 15,8% în rândul tinerilor, comparativ cu 15,1% în rândul adulților.

Grecia, Estonia și Cehia, lideri în adopția IA în rândul tinerilor

La nivelul statelor membre, cele mai ridicate rate de utilizare a inteligenței artificiale în rândul tinerilor au fost raportate în:

Grecia – 83,5%

– 83,5% Estonia – 82,8%

– 82,8% Cehia – 78,5%

Aceste țări se detașează clar de media europeană, reflectând un nivel ridicat de digitalizare și integrare a tehnologiilor emergente în educație și viața cotidiană.

România, printre ultimele state din UE

La polul opus, România se află pe ultimele locuri în clasament, cu doar 44,1% dintre tinerii cu vârste între 16 și 24 de ani care au utilizat instrumente de inteligență artificială în 2025.

Alături de România, valori scăzute au fost înregistrate și în:

Italia – 47,2%

– 47,2% Polonia – 49,3%

Diferența față de media Uniunii Europene sugerează disparități semnificative în accesul la tehnologie, educația digitală și integrarea IA în sistemele educaționale și sociale.