EXCLUSIV Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii, despre fabrica AI construită în România: Va avea cel puțin 40 de angajați și este o investiție de minim 50 mil. de euro / Până la 70% din fonduri ar putea fi asigurate de UE / Cât va costa accesul?

Fabrica AI pe care România o va dezvolta cu sprijinul UE, RO AI Factory, va avea minim 40 de angajați, va reprezenta o investiție de cel puțin 50 de milioane de euro, iar UE ar putea asigura până la 70% din finanțare, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Politehnicii București, în exclusivitate pentru TechRider. Instituția de învățământ va coordona, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), dezvoltarea proiectului.

„Estimăm un minim de 40 de oameni care vor fi la dispoziție în funcție de servicii, dar numărul ar putea crește exponențial. Dacă vor exista solicitări, așa cum avem deja semnate acorduri, numărul acesta se poate tripla sau crește de mai multe ori. Estimăm că numărul total poate ajunge la 200, chiar 250 de oameni”, a declarat rectorul.

Valoarea agreată cu Comisia Europeană pentru proiect este de aproape 50 de milioane de euro, dar poate crește până la 60 de milioane de euro cu actualizări ulterioare.

„Urmează și alte depuneri, pentru că odată câștigat, un astfel de proiect va putea fi susținut, să zic așa, și de alte call-uri europene, adică infrastructura poate fi crescută, pot fi adăugate servicii, elemente tehnice în perioada următoare”, a precizat Costoiu.

Fondurile Europene vor acoperi minim 50% din investiție, potrivit reprezentantului Politehnicii București.

„Finanțarea de la Uniunea Europeană este de 50%, dar acest procent poate fi crescut semnificativ în perioada următoare pe baza aplicațiilor sau proiectelor pe care le vom depune în complementaritatea acestui proiect”, a mai spus Costoiu, care a adăugat că sprijinul european poate ajunge „undeva până la 70%”.

Restul banilor vor veni de la statul român în diferite formule, inclusiv ca garanție a Guvernului român pentru acest proiect. Reamintim că România are o strategie națională pentru inteligență artificială, dar până acum nu a făcut pași semnificativi pentru a o implementa.

Costurile operării RO AI Factory, care va opera un supercomputer și alte sisteme de calcul cu consum ridicat de energie, vor fi asigurate prin plata unor „cursuri foarte mici”, potrivit lui Costoiu. El a adăugat că o parte din servicii vor fi gratuite. La puterea de procesare a RO AI Factory vor avea acces instituții, companii sau alte entități și organizații.

Dezvoltarea proiectului va începe imediat, urmând să fie dat în folosință cândva în perioada 2027 – 2029.

O putere de calcul fără precedent în România

Întrebat care sunt efectele pe termen mediu și lung, în mediul academic și în industria IT, ale apariției acestei fabrici în România, rectorul a spus că „în primul rând, se schimbă paradigma, pentru că o putere de calcul atât de mare în România n-a mai existat”.

„Punem la dispoziția mediului academic și, evident, companiilor, dar și mediului public, instituțiilor, o putere de calcul foarte mare într-un regim extrem de avantajos, astfel încât toate companiile, toate instituțiile, evident, toată zona universitară, poate și de cercetare, să ruleze toate aplicațiile pe care le au, toate datele și așa mai departe”, a explicat Mihnea Costoiu.

Rectorul de la Politehnică crede că proiectul va oferi posibilitatea ca România și cercetătorii și specialiștii săi să aibă rezultate foarte bune în viitor.

Entitățile locale implicate în proiect sunt, pe lângă cele două instituții coordonatoare, partenerii: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice (INCDSB), Transilvania IT Cluster, Institutul de Cercetări pentru Inteligență Artificială (ICIA), Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și Asociația Centrelor de Inovare Digitală din România (RoDIH).