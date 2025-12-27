Industria consolelor de jocuri se confruntă cu o nouă sursă de presiune, explozia cererii de cipuri de memorie alimentată de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. După un an marcat de tarife comerciale și de scăderea cheltuielilor de consum, producătorii de console riscă să scumpească aceste dispozitive, pe fondul penuriei de memorii esențiale pentru dispozitivele de gaming, relatează Reuters.

Cererea globală de memorie DRAM, componentă-cheie în consolele PlayStation ale Sony, Xbox de la Microsoft și viitorul Nintendo Switch 2, depășește în prezent capacitățile de producție. Marile companii din tehnologie direcționează volume tot mai mari de investiții către centre de date și infrastructură dedicată inteligenței artificiale, ceea ce determină producătorii de memorii să acorde prioritate cipurilor pentru servere, mult mai profitabile, în detrimentul pieței de electronice de larg consum.

Un exemplu relevant al acestei schimbări de strategie este decizia companiei americane Micron de a retrage de pe piață brandul Crucial, bine cunoscut în rândul utilizatorilor de PC-uri și al pasionaților de hardware. Memoria joacă un rol esențial în performanța consolelor, influențând direct timpii de încărcare, fluiditatea imaginilor și experiența generală de joc – elemente critice mai ales pentru titlurile cu bugete mari și cerințe tehnice ridicate.

Creșteri de preț tot mai probabile

Analiștii din industrie avertizează că majorarea costurilor cu componentele ar putea forța producătorii de console și hardware de gaming să ajusteze prețurile, în condițiile în care aceste produse sunt vândute, de regulă, cu marje foarte mici. O eventuală scumpire riscă însă să afecteze cererea, deja afectată de creșterile de preț generate de tarifele comerciale introduse la începutul anului.

Semnele acestei tendințe sunt deja vizibile pe segmentul PC-urilor de gaming. CyberPowerPC a anunțat recent majorări de prețuri, iar alți producători importanți, precum Dell și Lenovo, analizează măsuri similare. Potrivit lui Joost van Dreunen, profesor la Stern School of Business din cadrul Universității New York, memoria reprezintă aproximativ o cincime din costul total al componentelor unui PC, ceea ce face ca impactul scumpirilor să fie considerabil.

În aceste condiții, prețurile consolelor ar putea crește cu încă 10–15% în următorii unu sau doi ani, în timp ce PC-urile de gaming ar putea ajunge să fie mai scumpe cu până la 30%, mai ales dacă prețurile memoriilor vor continua să urce în 2026.

Prognoze mai slabe pentru piața de gaming

Estimările Counterpoint Research indică o posibilă creștere a prețurilor memoriilor cu aproximativ 30% spre finalul acestui an și cu încă 20% la începutul anului viitor, peste scumpirile deja înregistrate. Deși marii producători de console, precum Sony, își asigură o parte din stocuri cu ani înainte și pot prelungi ciclurile de viață ale dispozitivelor pentru a limita impactul, perspectivele pieței s-au deteriorat vizibil.

TrendForce și-a revizuit în scădere prognoza pentru piața consolelor, estimând o creștere de doar 5,8% în acest an, față de 9,7% anterior, și anticipează un declin de 4,4% în 2026. Datele furnizate de Circana arată că cheltuielile pentru hardware de gaming au scăzut cu 27% luna trecută, iar vânzările unitare au atins cel mai redus nivel din 1995, pe fondul creșterii prețului mediu al unui dispozitiv nou.

Consolele de top se vând deja la prețuri ridicate

În prezent, consolele de top se vând deja la prețuri ridicate: Xbox Series X costă aproximativ 650 de dolari, iar PlayStation 5 Pro ajunge la circa 750 de dolari. Creșterea costurilor componentelor ar putea afecta și lansarea unor produse noi, precum Steam Machine, platforma de gaming pe PC pregătită de Valve, a cărei apariție pe piață era așteptată anul viitor.

În opinia lui Jacob Bourne, analist la Emarketer, companiile vor adopta o strategie prudentă într-un context de consum în scădere. „În loc să riște vânzări sub așteptări, producătorii ar putea prefera să amâne lansările de noi console”, avertizează acesta.