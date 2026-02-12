Ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, lansat de DNSC

Specialiști în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice au elaborat un ghid privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, care explică modul în care pot fi identificate conținuturile false generate cu ajutorul AI, mesajele automate sau tentativele de manipulare bazate pe exploatarea emoțiilor.

Documentul a fost realizat de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), în colaborare cu Poliția Română, Centrul Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații și Asociația de Securitate Cibernetică pentru Cloud – Cloud Security Alliance Romanian Chapter (CSA_RO).

Potrivit unui comunicat al DNSC, ghidul este lansat în contextul activităților de conștientizare organizate cu prilejul „Safer Internet Day”, care, în acest an, are tema „Tehnologie inteligentă, alegeri sigure – Explorarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale”.

Reprezentanții instituției arată că inteligența artificială este deja utilizată pe scară largă pentru informare, comunicare și organizarea activităților zilnice, însă aceste tehnologii pot influența modul în care utilizatorii gândesc și iau decizii, uneori într-un mod dificil de observat.

Ghidul, intitulat „Inteligența artificială & manipularea percepției umane”, face parte din programul educațional „Analizează – Decide – Acționează” și este disponibil pe site-ul DNSC în limbile română și engleză.

Documentul explică, într-un limbaj accesibil, cum pot fi recunoscute materialele de tip deepfake, mesajele generate automat sau alte forme de conținut manipulativ. Totodată, include recomandări practice și reguli de igienă digitală pentru verificarea informațiilor și dezvoltarea gândirii critice.

Potrivit DNSC, prevenirea manipulării și consolidarea rezilienței digitale necesită colaborarea instituțiilor, a mediului educațional, a familiilor și a comunității.