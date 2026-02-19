dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
3 vizualizări
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Google lansează Lyria 3, funcția care permite utilizatorilor să compună muzică rapid în Gemini, inclusiv în limba română

Redacția TechRider
19 februarie 2026
Modelul AI Gemini de la Google
Sursa foto: Didem Mente / AFP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Google a anunţat joi lansarea globală a noului său model generativ de muzică, Lyria 3, disponibil direct în aplicaţia Gemini, inclusiv în România, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Noul instrument permite utilizatorilor să genereze piese muzicale de maximum 30 de secunde, cu versuri şi copertă personalizată, folosind comenzi text sau fotografii încărcate. Astfel, utilizatorii pot crea coloana sonoră a unei stări sau a unei atmosfere, transformând orice idee, situaţie amuzantă sau imagine într-o piesă muzicală scurtă.

„Lyria 3 funcţionează şi în limba română, atât pentru comenzi text, cât şi pentru generarea versurilor. Este suficient ca utilizatorul să descrie ce doreşte să obţină, de exemplu: ‘Creează o piesă hip-hop, cu un fundal jazz şi versuri amuzante despre un extraterestru care nu mai ştia unde şi-a parcat naveta’. Mai mult, Gemini poate crea o melodie pornind de la o imagine încărcată de utilizator”, se arată în comunicat.

Etapele de utilizare a Lyria 3 sunt simple:

a) Descrierea stilului muzical sau a stării/emoţiei dorite pentru a genera piesa, cu sau fără versuri.

      b) Încărcarea unei imagini, PDF sau document, care va inspira creaţia muzicală (ex.: „Foloseşte aceste fotografii pentru a crea o piesă despre câinele meu Sile, la plimbare prin pădure”).

      c) Transformarea unor momente amuzante sau situaţii personale în melodii care pot fi împărtăşite prietenilor (ex.: „Creează o piesă ska-punk care să-i transmită colegului meu de apartament, Matei, să spele vasele”).

      Rezultatul este o piesă de 30 de secunde, instrumentală sau cu versuri, însoţită de o copertă unică realizată cu instrumentul Nano-banana, care poate fi descărcată sau partajată direct prin aplicaţie. Google subliniază că scopul nu este crearea de opere muzicale profesioniste, ci oferirea unei modalităţi distractive de exprimare personală.

      Lyria 3 poate fi testat la adresa gemini.google.com.

      Compania precizează că melodiile generate sunt etichetate cu SynthID, pentru a marca conţinutul creat cu AI, şi au fost concepute pentru a respecta drepturile de autor. Filtrele integrate împiedică crearea de muzică prea asemănătoare cu opere existente, iar utilizatorii pot raporta eventuale încălcări.

      În plus, folosirea Lyria 3 trebuie să respecte Termenii şi condiţiile Google şi politicile privind utilizarea AI generative, care interzic încălcarea proprietăţii intelectuale sau a drepturilor de confidenţialitate ale altor persoane.

      • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

      Total
      0
      Shares
      Share 0
      Tweet 0
      Pin it 0
      Share 0
      Share 0
      Share 0
      Share 0
      Lasă un răspuns

      Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

      Citește si...