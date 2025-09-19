Huawei anunță DeepSeek-R1-Safe, model AI bazat pe DeepSeek dar adaptat pentru a respecta valorile socialiste impuse în China

Huawei a anunțat că a dezvoltat, în colaborare cu Universitatea Zhejiang, o versiune a modelului de inteligență artificială DeepSeek, adaptată pentru a preveni discuțiile pe teme politice sensibile. Noul sistem, denumit DeepSeek-R1-Safe, a fost antrenat cu ajutorul a 1.000 de cipuri Ascend AI produse de companie și este descris ca fiind „aproape integral eficient” în blocarea conținutului considerat neconform, relatează Reuters.

Conform reglementărilor chineze, modelele AI lansate pe piața internă trebuie să reflecte „valorile socialiste” și să respecte controalele stricte impuse asupra discursului public. „DeepSeek-R1-Safe a atins o rată de succes de aproape 100% în apărarea împotriva problemelor obișnuite nocive, inclusiv discurs toxic și dăunător, conținut politic sensibil și incitare la activități ilegale”, a transmis Huawei pe contul său de WeChat.

Proiectul a fost dezvoltat împreună cu Universitatea Zhejiang, instituție de elită din China și alma mater a fondatorului DeepSeek, Liang Wenfeng. Totuși, compania DeepSeek și Liang nu au avut implicare directă în acest demers, iar DeepSeek nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Modelul de siguranță dezvoltat de Huawei nu este complet infailibil.

Testele au arătat că rata de succes a scăzut la 40% atunci când utilizatorii au încercat să ocolească filtrele prin scenarii complexe, jocuri de rol sau codare criptată. Totuși, compania afirmă că, în medie, capacitatea de apărare a sistemului a atins 83%, depășind cu 8% până la 15% performanțele altor modele concurente, precum Qwen-235B al grupului Alibaba și DeepSeek-R1-671B.

Huawei a subliniat că diferența de performanță față de modelul original DeepSeek-R1 este minimă, sub 1%, ceea ce arată că filtrele suplimentare nu afectează în mod semnificativ capacitățile generale ale modelului.

Dezvoltarea vine în contextul în care modelele AI lansate de DeepSeek, în special versiunile R1 și V3, au atras atenția la nivel global prin nivelul lor de avansare. Lansarea lor la începutul anului a surprins industria tehnologică din Silicon Valley și a dus la o scădere a acțiunilor companiilor occidentale din domeniu, pe fondul îngrijorărilor legate de competitivitatea rapid crescândă a Chinei.

În prezent, modelele AI sunt folosite extensiv în industrie și societate în China, dar adaptările lor sunt în concordanță cu directivele oficiale. Chatboți precum Ernie Bot de la Baidu refuză să răspundă la întrebări legate de politica internă sau alte teme considerate sensibile de Partidul Comunist Chinez.

Huawei a prezentat noile rezultate în cadrul conferinței sale anuale Huawei Connect, desfășurată la Shanghai. Cu această ocazie, compania a anunțat și planuri privind dezvoltarea de noi produse de cipuri și soluții de putere de calcul, dezvăluind pentru prima dată, după ani de confidențialitate, detalii despre eforturile sale de producție în domeniul semiconductorilor.

Huawei a declarat că rezultatele obținute cu DeepSeek-R1-Safe confirmă direcția pe care o urmează în domeniul inteligenței artificiale, combinând puterea de calcul a cipurilor proprii cu exigențele de siguranță cerute de autoritățile chineze.