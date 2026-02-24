Institutul de Cercetare al Deutsche Bank a lansat un experiment neobișnuit pentru a analiza viitorul economiei globale: a cerut propriului său instrument de inteligență artificială, dbLumina, să identifice industriile care urmează să fie cel mai puternic afectate de automatizare și algoritmi.

Rezultatele, publicate în raportul intitulat „Ce spune AI despre AI care se consumă pe sine și pe lume”, arată o realitate provocatoare: locurile de muncă din anumite sectoare sunt extrem de vulnerabile, în timp ce altele rămân protejate de trăsături umane ireductibile, relatează Fortune.

IT, sectorul care își mănâncă propriii creatori

Ironia principală a raportului constă în faptul că sectorul IT și al software-ului, cel care dezvoltă majoritatea tehnologiilor AI, este și cel mai expus automatizării. Dezvoltarea de software se bazează pe logică și modele standardizate, exact calitățile pe care AI le poate înlocui.

Potrivit raportului, peste 85% dintre dezvoltatori folosesc deja asistenți AI pentru codare, cu creșteri de productivitate de până la 60%. Aceasta eficiență poate stimula companiile, dar ridică și întrebări privind sustenabilitatea licențelor software tradiționale.

Fenomenul numit „SaaSpocalypse” – vânzarea a 2 trilioane de dolari în acțiuni software în două săptămâni – subliniază anxietatea investitorilor.

Finanțe și servicii pentru clienți / Roboții iau locul oamenilor

Raportul evidențiază și sectoarele financiare și de servicii pentru clienți ca fiind deosebit de vulnerabile:

Gestionarea averii : până în 2027, robo-consilierii AI ar putea fi principala sursă de recomandări pentru 80% dintre investitorii de retail;

: până în 2027, robo-consilierii AI ar putea fi principala sursă de recomandări pentru 80% dintre investitorii de retail; Relații cu clienții : AI ar putea prelua până la 75% din interacțiuni până în 2026, lăsând oamenii doar pentru cazurile complexe sau sensibile;

: AI ar putea prelua până la 75% din interacțiuni până în 2026, lăsând oamenii doar pentru cazurile complexe sau sensibile; Mass-media și divertisment: AI generativ va trece de la analizarea la producerea conținutului, concurând direct cu creativii umani.

Locurile de muncă „sigure” pentru oameni

Raportul subliniază sectoarele mai rezistente la automatizare, unde calitățile umane rămân esențiale:

Joburile care necesită empatie profundă , precum asistența medicală, terapia și educația timpurie;

, precum asistența medicală, terapia și educația timpurie; Meseriile care implică dexteritate manuală în medii imprevizibile , precum construcțiile, tâmplăria sau instalarea;

, precum construcțiile, tâmplăria sau instalarea; Conducerea strategică: negocierile complexe și deciziile executive rămân în sarcina oamenilor.

Deutsche Bank estimează că AI ar putea înlocui 92 de milioane de locuri de muncă până în 2030, dar ar genera 170 de milioane de noi roluri, rezultând un câștig net pentru piața muncii.

Totuși, tranziția va fi perturbatoare: până la 30% din orele lucrate în SUA ar putea fi automatizate, necesitând aproximativ 12 milioane de tranziții profesionale.

Analiștii Jim Reid și Adrian Cox subliniază că, deși raportul AI este în mare parte realist, acesta ar putea subestima provocările fizice și energetice ale automatizării complete, precum și guvernanța calității datelor necesare funcționării centrelor AI.

În esență, raportul oferă o privire detaliată asupra unei „mari reechilibrări” a pieței muncii globale: tehnologia va transforma industrii, va elimina roluri repetitive și bogate în date, dar va crea oportunități în sectoarele creative, sociale și manuale, accentuând importanța adaptabilității și a competențelor umane unice.