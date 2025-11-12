INTERVIU Hartmut König, Adobe: Creatorii de conținut vor beneficia de pe urma AI. N-au de ce să se îngrijoreze / Șase din zece companii deja folosesc AI generativ

Inteligența artificială nu este aici pentru a ne fura locurile de muncă, ci pentru a ne ajuta să scăpăm de sarcinile repetitive. Aceasta este afirmația lui Hartmut König, CTO pe Europa Centrală al Adobe, pe care a făcut-o într-un interviu pentru TechRider.ro în cadrul evenimentului GoTech World de la București.

König susține că este conștient că creatorii de conținut se simt sub presiune din cauza AI, dar el consideră că nu au de ce să se simtă așa, pentru că inteligența artificială generativă îi poate ajuta în creațiile lor. Acesta a mai declarat că Adobe folosește inteligența artificială de mai bine de 10 ani, în aplicația de editare foto Photoshop. Totodată, inteligența artificială generativă implementată în aplicațiile Adobe nu face scraping pe internet, ci folosește doar imagini la care compania are acces deja.

Într-un studiu realizat pe o multitudine de companii din Germania, Adobe a descoperit că aproximativ 60% dintre ele utilizează deja AI generativ, pe când 30% explorează posibilitatea de a-l utiliza în următoarele trei luni, iar restul intenționează să o facă în următoarele trei luni.

Redăm în continuare interviul integral cu Hartmut König, CTO pe Europa Centrală al Adobe:

Daniel Simion, jurnalist TechRider.ro: În calitate de director tehnic al Adobe pentru Europa Centrală, cum a evoluat tehnologia și scena digitală în această regiune în ultimii ani? Și cum răspunde compania dumneavoastră la aceste schimbări?

Hartmut König, CTO al Adobe: „În Europa Centrală nu este nimic diferit față de restul lumii. Perturbarea cu care ne confruntăm în acest moment este una dintre cele mai mari pe care le-am experimentat personal, și va rămâne așa. AI schimbă totul. A început de la AI predictiv, a trecut la AI generativ și acum la AI agentic. Deci, ce face Adobe? De fapt, ne gândim cu adevărat cum putem integra AI în tot ceea ce facem, în produsele noastre, în fluxurile noastre de lucru, în modul în care prezentăm tehnologia noastră clienților noștri”.

Daniel Simion: Și cum încorporează Adobe inteligența artificială în produsele sale?

Hartmut König: „Dacă ne uităm la Adobe Photoshop, ca exemplu simplu, avem AI încorporat acolo de mai bine de 10 ani. Deci, funcții precum Face Aware sau Liquify, erau capabile să recunoască fața și apoi puteai să o manipulezi, să o faci să zâmbească puțin mai mult sau să fie puțin mai tristă sau lucruri de genul acesta, pur și simplu cu ajutorul unor pârghii pe care le trăgeai, într-un mod foarte simplu. Deci, ceea ce facem noi este să facilităm utilizarea produselor noastre. Acesta este primul lucru.

Următorul lucru este (n.r.: AI) generativ. Imaginați-vă că aveți o imagine în Photoshop pe care o aveți în format portret, dar doriți să o aveți în format peisaj. AI vă poate ajuta să faceți acest lucru și să generați și să extindeți imaginea. Acest lucru este foarte puternic. Următorul lucru pe care îl facem este totul în jurul promptului pentru a obține rezultatul. Adică prompt (n.r.: comandă) pentru imagine, prompt pentru video, prompt pentru ceva, chiar și pentru 3D, unde puteți folosi un prompt în Adobe Firefly și obțineți rezultatul dorit, sau unul surprinzător de creativ, într-un mod la care nici nu v-ați gândit și care vă poate ajuta să vă stimulați creativitatea”.

Daniel Simion: Ați întâmpinat probleme sau dificultăți tehnice în implementarea acestor funcții?

Hartmut König: „Tehnologia este cu siguranță o provocare. Cea mai mare provocare sau, să spunem, cel mai mare obiectiv pe care am vrut să îl atingem a fost să ne asigurăm că este sigur din punct de vedere comercial. Tot ceea ce facem trebuie să fie sigur din punct de vedere comercial. Așadar, am folosit doar conținutul pe care l-am utilizat pentru antrenarea modelelor pe care aveam dreptul să le folosim. Nu am făcut scraping, am folosit conținutul pe care aveam deja dreptul să îl folosim.

Apoi am analizat conținutul și am eliminat toate semnele mărcilor, ale celebrităților și așa mai departe, pentru a ne asigura că nu încălcăm proprietatea intelectuală a nimănui. Asta înseamnă că suntem în siguranță pentru marcă și, în același timp, ne gândim la comunitatea creativă. Aceștia sunt sub presiune din cauza AI, simt că ar putea deveni irelevanți. Noi credem exact opusul. Creatorii vor beneficia de AI, și acest lucru face parte din strategia noastră”.

Daniel Simion: După cum știm cu toții, introducerea rapidă a inteligenței artificiale generative creează un deficit enorm de competențe. Cât de repede credeți că vor adopta companiile din regiune aceste noi instrumente, și cum ajută Adobe la formarea angajaților săi?

Hartmut König: „Tocmai am realizat un studiu exact pe această temă. Am intervievat directori din peste 400 de companii din Germania și am fost total surprinși de rapiditatea cu care aceste companii adoptă tehnologia. 60% dintre ele utilizează deja AI generativ. 30% explorează posibilitatea de a-l utiliza în următoarele trei luni, iar restul intenționează să o facă în următoarele trei luni. Deci, este o tehnologie care evoluează extrem de rapid. O parte din ceea ce fac oamenii este să aplice cele mai bune practici, să împărtășească cunoștințe între ei, de la egal la egal. Ei participă la training-uri și coaching extern, poate invită consultanți… Așadar, folosesc o varietate de teme de învățare. Exact același lucru îl facem și noi la Adobe”.

Daniel Simion: Credeți că inteligența artificială generativă reprezintă o amenințare pentru creatorii de conținut, cum ar fi fotografii?

Hartmut König: „Nu cred asta. Chiar nu cred. Când mă uit la AI, văd doar, să zicem, repetarea lucrurilor care au fost făcute înainte, într-un mod diferit, într-o structură diferită. Dar creativitatea adevărată este mult mai mult decât atât. Ea vorbește emoțiilor, vorbește persoanei, vorbește prin intermediul momentului creativ strălucitor. Și asta este ceea ce te face să ieși în evidență. Deci nu vrei să ai mai mult din același lucru, ci vrei să fii unic. Și de aceea avem nevoie de creativi. În același timp, AI te poate ajuta să creezi versiuni ale unui activ, să creezi versiuni ale ceea ce ai nevoie. Și asta este foarte puternic, deoarece le oferă creatorilor mai multă libertate de a fi cu adevărat creativi în ceea ce fac și de a evita acele sarcini repetitive”.

Daniel Simion: Pe de altă parte, este AI o amenințare pentru percepția publicului, în contextul în care tehnologiile deepfake sunt din ce în ce mai avansate?

Hartmut König: „Aceasta este o problemă pe care noi toți o percepem ca societate, și trebuie să reacționăm cu adevărat ca societate la aceasta. Este o amenințare? Era deja o amenințare înainte de inteligența artificială, iar cu AI este poate și mai ușor de falsificat. Așadar, trebuie să învățăm care sunt sursele de informații credibile, care sunt modalitățile fiabile de identificare a informațiilor. De aceea am introdus inițiativa privind autenticitatea conținutului, o funcție care vă permite să încorporați informații autentice în resurse, imagini, videoclipuri și așa mai departe. (Veți putea) da dublu clic și afla dacă acest conținut este real sau dacă este deepfake, ceea ce ne-ar ajuta pe toți”.

Daniel Simion: Ce măsuri credeți că ar trebui implementate pentru a proteja și sprijini această comunitate creativă? Sunt suficiente? Sunt prea puține?

Hartmut König: „Nu sunt sigur dacă am un răspuns real la această întrebare. Cred că comunitatea creativă se adaptează deja la AI, și văd că au început să o facă. Și cred că diferența în viitor va fi că creativii care utilizează IA vor obține rezultate mai bune decât cei care încearcă să o evite. Așadar, aș încuraja pe toată lumea să învețe meseria și să o învețe într-un mod nou cu ajutorul AI”.

Daniel Simion: Cum poate combinația dintre capacitatea umană și inteligența artificială să deschidă noi posibilități pentru creatorii de conținut?

Hartmut König: „Asta am încercat să transmit mai devreme. Nu există nicio șansă să ieșiți în evidență ca brand dacă nu sunteți creativi. Nu veți avea succes ca brand dacă faceți doar lucruri repetitive, dacă copiați de la alții. Asta nu vă va ajuta ca brand. Așa că, dacă vreți să fiți cu adevărat buni, trebuie să ieșiți în evidență, iar asta înseamnă că trebuie să fiți creativi și să creați idei noi și strălucitoare, care să facă diferența”.

Daniel Simion: Acest interviu are loc înainte de apariția ta pe scena principală la GoTech World. Care va fi tema prezentării tale?

Hartmut König: „Mă interesează modul în care brandurile pot adopta inteligența artificială, așa că cred că există trei pași pe care îi puteți parcurge. Primul este productivitatea individuală, în care toată lumea învață să fie puțin mai inteligentă, puțin mai eficientă în munca sa. Apoi, integrați AI în fluxurile de lucru pentru a vă ajuta să fiți mai eficienți în introducerea fluxurilor de lucru cu augmentarea AI. Și, nu în ultimul rând, AI ar putea dezvolta modele de afaceri complet noi și puteți analiza modul în care marca dumneavoastră se va remarca cu un nou model de afaceri bazat pe AI. Și apoi, în partea culminantă a prezentării mele, va fi o discuție despre agenting. Cum agenting-ul schimbă cu adevărat echilibrul de putere între o marcă și piață, unde AI ar putea fi la mijlocul unei mărci și al unui consumator”.