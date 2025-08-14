Jumătate dintre jurnaliști utilizează inteligența artificială generativă, arată un nou sondaj. Cu toate acestea, majoritatea consideră în continuare că aceasta afectează încrederea publică

Jurnaliștii europeni utilizează din ce în ce mai mult instrumente generative de inteligență artificială în redacții, în ciuda preocupărilor că această tehnologie ar putea stimula apariția știrilor false și eroda încrederea, arată un nou sondaj, conform Politico.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inteligența artificială generativă este o ramură AI care se concentrează pe crearea sau producerea de conținut nou, cum ar fi imagini, muzică sau text, prin intermediul algoritmilor și al modelelor de învățare automată.

Puțin peste jumătate dintre cei 286 de jurnaliști chestionați în Belgia și Țările de Jos au declarat că utilizează instrumente generative de AI, precum ChatGPT de la OpenAI, au scris cercetătorii de la universitățile din Gent și Amsterdam într-un studiu publicat miercuri. Dintre cei care le utilizează, 32% au declarat că le utilizează săptămânal, în timp ce 14% le utilizează zilnic.

Cercetătorii au afirmat că aceste cifre sunt „în concordanță” cu alte studii din domeniu.

Cu toate acestea, marea majoritate a celor chestionați s-au declarat pesimiști în ceea ce privește tehnologia în sine: 85% cred că AI va agrava problema știrilor false, iar 83% consideră că aceasta erodează încrederea în jurnalism.

Cele mai populare utilizări sunt traducerea automată (45%), transcrierea interviurilor (35%) și corectarea textelor (30%). Motivele comune pentru utilizarea inteligenței artificiale generative sunt economisirea de timp, eficientizarea muncii sau căutarea de inspirație.

Aplicarea AI generative „sprijină în primul rând sarcinile existente, mai degrabă decât transformarea sau reinventarea proceselor jurnalistice”, subliniază studiul.

Instrumentele de AI generative au devenit mainstream după ce ChatGPT a câștigat faimă mondială la sfârșitul anului 2022. Modelele de AI care stau la baza acestor instrumente sunt reglementate de Legea UE privind inteligența artificială.

În conformitate cu Legea privind AI, dezvoltatorii de modele de AI generative au obligații precum divulgarea modului în care sunt antrenate modelele lor, modul în care respectă legea drepturilor de autor și modul în care atenuează cele mai grave riscuri, cum ar fi orice posibilă pierdere a controlului asupra modelelor lor.