LG răspunde la reacția negativă a utilizatorilor și le va permite să elimine linkul Microsoft Copilot de pe televizoare

Proprietarii de televizoare inteligente LG au observat că o actualizare recentă a software-ului webOS a adăugat Microsoft Copilot pe televizoarele lor, fără a exista o modalitate de a-l elimina, scrie TomsHardware. Potrivit utilizatorilor afectați, Copilot apare automat după instalarea celei mai recente actualizări webOS pe anumite modele de televizoare LG. Funcția apare pe ecranul de start alături de aplicațiile de streaming, dar, spre deosebire de Netflix sau YouTube, nu poate fi dezinstalată.

Reacții negative din partea utilizatorilor la impunerea forțată a serviciului AI

Aplicația chatbot a provocat reacții negative din partea utilizatorilor care au considerat-o un exemplu de tehnologii AI impuse forțat, ridicând întrebări cu privire la confidențialitate și colectarea datelor.

LG a confirmat anterior planurile de a integra Microsoft Copilot în webOS ca parte a strategiei sale mai ample „AI TV”. La CES 2025, atât LG cât și Samsung au anunțat planuri de a integra Copilot în produsele lor. LG l-a descris ca o extensie a experienței sale de căutare AI, concepută pentru a răspunde la întrebări și a oferi recomandări folosind serviciile AI ale Microsoft. În practică, versiunea Copilot care apare în prezent pe televizoarele LG pare să funcționeze ca o scurtătură către o interfață Copilot bazată pe web, mai degrabă decât ca o aplicație complet nativă, potrivit descrierii LG.

Pentru mulți, problema nu este neapărat ceea ce face Copilot, ci faptul că a fost impus consumatorilor fără opțiunea de a-l elimina. Documentația de asistență a LG menționează că anumite aplicații preinstalate sau de sistem nu pot fi șterse, ci doar ascunse. Utilizatorii care întâlnesc Copilot după actualizare raportează că această limitare se aplică, lăsându-i fără nicio posibilitate de a elimina complet funcția odată ce a fost adăugată. Situația este similară și în cazul modelelor concurente. De exemplu, unele televizoare Samsung includ Gemini.

Reacția extrem de negativă a utilizatorilor indică o frustrare crescândă față de funcțiile AI impuse consumatorilor în toate modurile posibile. Televizoarele inteligente au devenit în mod natural platforme pentru publicitate, colectarea de date și, acum, servicii AI, cu actualizări care adaugă noi funcționalități pe care proprietarii nu le-au solicitat în mod explicit și, în majoritatea cazurilor, nu le doresc. Deși LG permite utilizatorilor să dezactiveze unele opțiuni legate de AI, cum ar fi recunoașterea vocală și funcțiile de personalizare, aceste setări nu elimină aplicația Copilot în sine.

În cele din urmă, cei care doresc să minimizeze prezența Copilot pe televizoarele lor sunt limitați la a-l menține deconectat de la Internet.

LG a răspuns la reacțiile negative ale utilizatorilor

LG a clarificat modul în care Microsoft Copilot apare pe televizoarele sale inteligente webOS, că nu este instalat ca aplicație nativă și nu rulează ca serviciu încorporat în webOS.

Acest lucru schimbă modul în care Copilot interacționează cu televizorul. LG afirmă că funcții precum cea a microfonului nu sunt activate în mod implicit, ci numai după ce utilizatorul acordă în mod explicit permisiunea prin interfața browserului. Cu alte cuvinte, comanda rapidă se comportă în același mod ca navigarea manuală către site-ul Microsoft folosind browserul webOS, în loc să funcționeze cu un acces mai profund la sistemul de operare.

LG a recunoscut, de asemenea, preocupările legate de alegerea utilizatorului. Un reprezentant al companiei a precizat că „LG Electronics respectă alegerea consumatorilor și va lua măsuri pentru a permite utilizatorilor să șteargă pictograma de comandă rapidă dacă doresc”, răspunzând la plângerile potrivit cărora pictograma Copilot apărea pe ecranele de start fără o opțiune clară de eliminare a acesteia. LG nu a comunicat încă un calendar privind momentul și modul în care va fi implementată această modificare.

Explicația LG sugerează o implementare mai limitată, cel puțin pentru moment. Prin limitarea Copilot la o comandă rapidă a browserului, compania evită o integrare mai profundă cu serviciile, datele sau resursele de sistem webOS. În prezent, nu se știe dacă sunt planificate integrări suplimentare Copilot pentru webOS sau dacă comenzi rapide similare ar putea apărea pentru alte servicii bazate pe web în actualizările viitoare.

Deocamdată, compania afirmă că intenția sa este de a echilibra comoditatea cu controlul utilizatorului și de a oferi proprietarilor posibilitatea de a decide dacă comanda rapidă Copilot rămâne pe televizoarele lor.