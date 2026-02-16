Summitul privind Impactul Inteligenței Artificiale a început luni la New Delhi, unde sunt așteptați peste 20 de lideri mondiali și reprezentanți de rang înalt ai industriei tehnologice. Evenimentul are loc la complexul Bharat Mandapam și marchează prima ediție organizată într-o economie emergentă, după reuniunile anterioare din Regatul Unit, Coreea de Sud și Franța.

Printre participanții confirmați se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva. De asemenea, la summit sunt prezenți CEO-ul Google, Sundar Pichai, și cofondatorul Microsoft, Bill Gates, care și-a confirmat sosirea în India la începutul săptămânii, relatează EFE, citată de Agerpres.

India vrea să repoziționeze agenda globală a AI

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a transmis un mesaj de bun venit liderilor politici, reprezentanților industriei, cercetătorilor și factorilor de decizie prezenți la eveniment. Autoritățile indiene își propun ca, prin acest summit, să valorifice poziția țării în cadrul așa-numitului „Sud Global” și să mute accentul dezbaterii privind inteligența artificială de la o abordare centrată pe securitate către una orientată spre democratizare și acces extins la tehnologie.

Organizatorii au structurat conferința în jurul a șapte axe tematice – denumite „chakre” – care abordează inteligența artificială atât ca instrument de creștere economică, cât și ca bun social.

Participare extinsă la nivel diplomatic

Pe lângă liderii Franței și Braziliei, la summit participă prim-miniștri din Finlanda, Spania, Grecia, Croația și Olanda, precum și președinți din Estonia, Elveția, Serbia și Slovacia. Delegația internațională include, de asemenea, șefi de guvern din Bhutan, Kazahstan și Mauritius, președintele Sri Lankăi, prințul moștenitor din Abu Dhabi și vicepreședinți din Bolivia, Guyana și Seychelles.

Evenimentul reunește și delegații ministeriale din 45 de țări, precum și secretarul general al ONU, pentru a discuta despre reglementarea, impactul economic și implicațiile sociale ale dezvoltării accelerate a tehnologiilor AI.

Măsuri speciale de securitate

Capitala New Delhi a fost plasată sub un dispozitiv amplu de securitate, comparabil cu cel instituit în timpul summitului G20. Peste 10.000 de polițiști și membri ai forțelor paramilitare au fost mobilizați, iar traficul în mai multe zone ale orașului este restricționat pe durata evenimentului, care se desfășoară până vineri.

Prin organizarea acestui summit, India își consolidează profilul diplomatic și tehnologic pe scena globală, într-un moment în care dezbaterea privind inteligența artificială se extinde dincolo de centrele tradiționale de putere economică.