Meta în criză internă / Mai mulți cercetători părăsesc compania din cauza echipei de superinteligență

Meta a atras atenția publicului și a industriei prin eforturile de a recruta cercetători de top din laboratoare rivale, oferindu-le salarii spectaculoase, în încercarea de a construi „superinteligență personală”, anunță BusinessInsider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Strategia a amplificat războiul pentru talente din Silicon Valley și a provocat nemulțumiri în rândul cercetătorilor care lucrau deja la Meta înainte de acest pas, potrivit surselor interne care au dorit anonimatul.

Nemulțumirile sunt mai vizibile în echipa de AI generativă GenAI

Nemulțumirile sunt mai vizibile în echipa de AI generativă GenAI, responsabilă de modelul Llama 4, care a avut o primire moderată la lansarea sa. Rohan Anil, fost cercetător pe Llama 4, a descris experiența ca „un mare experiment social” și a părăsit compania în iunie, alăturându-se startup-ului Anthropic.

Meta susține că oamenii vin în companie pentru a lucra cu cei mai buni din industrie și a avea acces la resurse de calcul de top, iar cei care critică echipa de superinteligență ar avea „motive ascunse”.

Recrutările externe cu salarii de 10–50 de ori mai mari au creat tensiuni

Potrivit raportului firmei SignalFire, Meta are cele mai bune rate de retenție dintre companiile din „Magnificent 7” și își crește echipele de inginerie de două-trei ori mai rapid decât pierd angajați. Cu toate acestea, recrutările externe cu salarii de 10–50 de ori mai mari au creat tensiuni, iar unii angajați GenAI se simt descurajați și iau în considerare plecarea către laboratoare rivale sau negocieri pentru a intra în Meta Superintelligence Labs (MSL).

Tensiunile nu se limitează la salarii, ci includ și accesul la resurse de calcul și prestigiul de a face parte din echipa centrală MSL. Nucleul de cercetători de elită, numit „TBD Lab”, conduce acum activitatea GenAI reorganizată.

Alte laboratoare AI, precum xAI condus de Elon Musk sau Microsoft, profită de nemulțumirile interne și recrutează cercetători Meta. În schimb, FAIR, laboratorul tradițional de cercetare AI al Meta, și-a păstrat independența și este mai puțin afectat de tensiuni, conducătorul său Yann LeCun concentrându-se pe propriile cercetări pentru inteligența generală artificială.

Reorganizarea poate fi benefică

Recent, Laurens van der Maaten, un cercetător de renume, a părăsit Meta pentru Anthropic, iar fostul director Meta Erik Meijer a comparat situația cu un experiment social în care recompensele inegale provoacă reacții neașteptate.

Angajații rămași consideră că reorganizarea poate fi benefică, având în vedere creșterea rapidă a echipei GenAI după lansarea ChatGPT, dar tensiunile interne arată că lupta pentru superinteligență vine la pachet cu provocări majore în gestionarea talentelor.