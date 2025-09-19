Meta negociază acorduri de licențiere cu mai multe companii media pentru integrarea știrilor în produse AI

Meta Platforms se află în discuții cu mai multe grupuri media internaționale, printre care Axel Springer, Fox Corp și News Corp, pentru a licenția conținut de știri care ar putea fi utilizat în produsele sale bazate pe inteligență artificială, conform Reuters.

Potrivit surselor citate, negocierile au vizat licențierea de articole și alte materiale editoriale pentru integrarea în sistemele AI dezvoltate de Meta. În prezent, unele discuții se află într-un stadiu preliminar și nu există garanții că se vor concretiza în acorduri ferme.

Un purtător de cuvânt al Axel Springer a refuzat să comenteze în legătură cu aceste informații. Meta, News Corp și Fox nu au răspuns solicitărilor de comentarii formulate de Reuters.

Meta și-a consolidat eforturile în zona inteligenței artificiale prin crearea Superintelligence Labs, o divizie care coordonează proiectele majore în domeniu. Noua structură a fost gândită în contextul plecării unor membri importanți din conducere și al reacțiilor modeste primite de cel mai recent model open-source, Llama 4.

Această inițiativă reflectă interesul Meta de a-și întări poziția pe piața AI și de a integra mai mult conținut de calitate în produsele proprii. Integrarea știrilor ar putea sprijini dezvoltarea unor modele mai performante și mai utile pentru utilizatori.

Meta nu este singura companie care explorează acorduri cu editorii de presă. OpenAI, creatorul ChatGPT, și startup-ul Perplexity, susținut de Jeff Bezos, au încheiat deja parteneriate cu organizații media pentru a utiliza conținut editorial în instruirea și perfecționarea produselor lor.

De asemenea, în 2024, Reuters a semnat un acord de licențiere a conținutului cu Meta. În mai 2025, Amazon a încheiat un parteneriat cu The New York Times, care permite folosirea materialelor editoriale ale publicației în produse AI precum asistentul virtual Alexa.

Astfel de negocieri sunt atent urmărite, întrucât reflectă modul în care marile companii de tehnologie și cele media încearcă să își definească relațiile într-un peisaj dominat de inteligența artificială. Editorii caută modalități de a fi remunerați pentru utilizarea conținutului lor, în timp ce companiile tehnologice încearcă să asigure acces la date de calitate pentru modelele AI.

Licențierea materialelor jurnalistice ar putea stabili un precedent în ceea ce privește modul de colaborare dintre industria tehnologică și cea media, mai ales într-un moment în care organizațiile de presă insistă asupra protejării drepturilor de autor și a valorificării conținutului editorial.

Deocamdată, nu există un calendar privind finalizarea discuțiilor dintre Meta și partenerii media, iar rezultatul acestora rămâne incert. Totuși, inițiativa se înscrie în tendința globală de căutare a unor formule de cooperare între presă și giganții tehnologici pentru integrarea știrilor în aplicațiile de inteligență artificială.