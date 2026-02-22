Microsoft a confirmat existența unei erori software care a permis sistemului său de inteligență artificială, Copilot, să proceseze și să rezume e-mailuri marcate drept confidențiale, fără permisiunea utilizatorilor, informează TechCrunch.

Problema a persistat timp de mai multe săptămâni și a afectat clienții Microsoft 365, fapt ce ridică noi semne de întrebare cu privire la controlul datelor sensibile în era instrumentelor AI integrate în aplicațiile de birou.

Funcția Copilot Chat a citit emailurile încă din ianuarie

Bug-ul a făcut posibil ca funcția Copilot Chat să citească și să sintetizeze conținutul mesajelor de e-mail încă din luna ianuarie, chiar și în situațiile în care clienții aveau implementate politici de prevenire a pierderii datelor (data loss prevention) menite să împiedice includerea informațiilor sensibile în modelul lingvistic de mari dimensiuni al Microsoft.

Copilot Chat le permite clienților plătitori ai serviciului Microsoft 365 să utilizeze funcția de chat bazată pe inteligență artificială în aplicațiile Office, inclusiv Word, Excel și PowerPoint.

Microsoft a început implementarea unei soluții de remediere

Microsoft a precizat că eroarea, care poate fi urmărită de administratori sub codul CW1226324, a dus la situația în care mesajele de e-mail trimise sau aflate în ciorne, etichetate drept „confidențiale”, „sunt procesate incorect de Microsoft 365 Copilot Chat”.

Gigantul tehnologic a declarat că a început implementarea unei soluții de remediere la începutul lunii februarie. Contactată pentru detalii, compania nu a precizat câți clienți au fost afectați de această problemă.

La începutul acestei săptămâni, departamentul IT al Parlamentul European le-a transmis eurodeputaților că a blocat funcțiile AI integrate pe dispozitivele de serviciu, invocând temeri potrivit cărora aceste instrumente ar putea încărca în cloud corespondență potențial confidențială.