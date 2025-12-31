dark
Microsoft Copilot lansează modul GPT 5.2 / Modelul „Smart Plus” este cel mai puternic creat de OpenAI

Daniel Simion
31 decembrie 2025
Microsoft Copilot
Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Microsoft lansează GPT 5.2 pentru Copilot pentru Windows, browser-ul Edge și dispozitivele mobile ca un upgrade gratuit. Potrivit BleepingComputer.com, noul model, descris ca fiind cea mai puternică serie de modele a OpenAI de până acum, va coexista cu actualul GPT 5.1.

GPT 5.2 pe Copilot pare a fi o variantă „Thinking” a GPT 5.2, deoarece Microsoft afirmă clar că poate gestiona mai bine sarcini complexe. În ceea ce privește sarcinile de „muncă intelectuală” (GDPval, în 44 de profesii), GPT-5.2 Thinking depășește sau egalează profesioniștii din industrie în 70,9% din cazuri, comparativ cu 38,8% pentru GPT-5.

ChatGPT-5.2-Microsoft-Copilot
Sursa foto: Microsoft

Este un salt uriaș, și de aceea OpenAI consideră că GPT-5.2 execută „la nivel de expert” pentru multe sarcini de birou bine specificate. În ceea ce privește codarea, GPT-5.2 Thinking înregistrează 55,6% pe SWE-Bench Pro și 80% pe SWE-bench Verified, ambele valori fiind mai mari decât GPT-5.1 Thinking.

Conform benchmark-urilor, GPT 5.2 are GPQA Diamond 92,4%, AIME 2025 100%, CharXiv Reasoning (cu Python) 88,7% și scoruri mai mari pe ARC-AGI (inclusiv un salt mare pe ARC-AGI-2).

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

