Microsoft Copilot lansează modul GPT 5.2 / Modelul „Smart Plus” este cel mai puternic creat de OpenAI

Microsoft lansează GPT 5.2 pentru Copilot pentru Windows, browser-ul Edge și dispozitivele mobile ca un upgrade gratuit. Potrivit BleepingComputer.com, noul model, descris ca fiind cea mai puternică serie de modele a OpenAI de până acum, va coexista cu actualul GPT 5.1.

GPT 5.2 pe Copilot pare a fi o variantă „Thinking” a GPT 5.2, deoarece Microsoft afirmă clar că poate gestiona mai bine sarcini complexe. În ceea ce privește sarcinile de „muncă intelectuală” (GDPval, în 44 de profesii), GPT-5.2 Thinking depășește sau egalează profesioniștii din industrie în 70,9% din cazuri, comparativ cu 38,8% pentru GPT-5.

Este un salt uriaș, și de aceea OpenAI consideră că GPT-5.2 execută „la nivel de expert” pentru multe sarcini de birou bine specificate. În ceea ce privește codarea, GPT-5.2 Thinking înregistrează 55,6% pe SWE-Bench Pro și 80% pe SWE-bench Verified, ambele valori fiind mai mari decât GPT-5.1 Thinking.

Conform benchmark-urilor, GPT 5.2 are GPQA Diamond 92,4%, AIME 2025 100%, CharXiv Reasoning (cu Python) 88,7% și scoruri mai mari pe ARC-AGI (inclusiv un salt mare pe ARC-AGI-2).