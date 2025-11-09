Microsoft a anunțat formarea unei noi echipe dedicate dezvoltării unor sisteme de inteligență artificială capabile să depășească performanța umană în anumite domenii, începând cu diagnosticul medical, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Proiectul, numit MAI Superintelligence Team, este coordonat de Mustafa Suleyman, șeful diviziei de inteligență artificială a companiei.

Inițiativa se aliniază unor direcții similare adoptate recent de companii precum Meta Platforms și Safe Superintelligence Inc., care urmăresc realizarea unor progrese tehnice majore în domeniul AI. Totuși, astfel de proiecte sunt adesea întâmpinate cu scepticism, având în vedere provocările legate de obținerea unor capacități superioare fără descoperiri științifice suplimentare.

Investiții și structură

Suleyman a declarat că Microsoft intenționează să investească „foarte mulți bani” în dezvoltarea acestei echipe și a subliniat că strategia de recrutare va include atât cercetători existenți ai companiei, cât și atragerea de experți din alte laboratoare de top. Rolul de chief scientist va fi ocupat de Karen Simonyan.

Spre deosebire de alte proiecte care urmăresc crearea unei inteligențe artificiale generaliste, Microsoft nu își propune un sistem capabil să acționeze autonom în orice domeniu. Suleyman a spus că există îngrijorări legate de controlul unor astfel de sisteme dacă acestea ar deveni capabile să se auto-îmbunătățească fără limitări.

„Umanismul ne obligă să ne întrebăm permanent: servește această tehnologie intereselor oamenilor?”, a afirmat Suleyman. El a descris abordarea companiei drept dezvoltarea unei „superinteligențe umaniste”, axată pe rezolvarea unor probleme clar definite și cu beneficii directe pentru societate.

Inteligență artificială cu utilizare precisă

Echipa se va concentra pe modele specializate, proiectate să depășească performanța umană în sarcini precise, fără a prezenta „riscuri existențiale”. Suleyman a oferit exemple precum sisteme AI pentru optimizarea stocării energiei sau pentru descoperirea de noi molecule cu aplicații medicale. El a făcut referire și la AlphaFold, modelul creat de DeepMind pentru predicția structurilor proteinelor. Suleyman a fost cofondator al DeepMind înainte de a se alătura Microsoft.

Ținta imediată: diagnosticul medical

Unul dintre primele domenii vizate este diagnosticul medical, considerat de mult timp un teritoriu promițător pentru aplicațiile inteligenței artificiale. Microsoft lucrează deja de ani de zile în acest sector, iar noua echipă are obiectivul de a ridica aceste tehnologii la un nou nivel.

Suleyman a declarat că există „o linie de perspectivă către o superinteligență medicală în următorii doi-trei ani”. El a precizat că obținerea unui astfel de progres va necesita descoperiri în capacitatea modelelor AI de a raționa și explica mecanismele concluziilor lor.

Dacă sistemele vor putea oferi diagnostice mai rapide și mai precise, impactul asupra sănătății publice ar putea fi semnificativ. „Vom putea crește speranța de viață și oferi tuturor mai mulți ani sănătoși, pentru că vom putea detecta mult mai devreme bolile prevenibile”, a spus Suleyman.

Următorii pași

Noua echipă va începe activitatea prin dezvoltarea și testarea unor modele focalizate pe detectarea timpurie a bolilor, domeniu în care algoritmii pot completa expertiza medicală, reducând erorile și accelerând evaluarea clinică. Proiectul se înscrie într-un context global în care discuțiile despre impactul și limitele inteligenței artificiale sunt în continuă evoluție.