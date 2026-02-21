Google a anunțat lansarea Gemini 3.1 Pro, cea mai nouă versiune a modelului său de inteligență artificială, la doar câteva luni după debutul Gemini 3. Noua variantă intră în faza de preview pentru dezvoltatori, companii și utilizatori individuali, iar compania promite îmbunătățiri semnificative în zona de raționament, programare și procesare a documentelor ample.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Google, Gemini 3.1 Pro stă la baza actualizărilor recente aduse instrumentului Deep Think și oferă performanțe mai consistente în scenarii reale de utilizare, chiar dacă unele creșteri din testele standardizate par moderate, anunță Interesting Engineering.

Performanțe superioare în testele de raționament

În cadrul benchmark-ului Humanity’s Last Exam, care evaluează cunoștințe avansate din domenii specializate, Gemini 3.1 Pro a obținut un scor de 44,4%, peste Gemini 3 Pro (37,5%) și GPT 5.2 de la OpenAI (34,5%).

Un salt notabil a fost înregistrat și în testul ARC-AGI-2, conceput pentru a evalua capacitatea de rezolvare a unor probleme noi de raționament. Dacă versiunea anterioară obținuse 31,1%, Gemini 3.1 Pro a ajuns la 77,1%, mai mult decât dublu.

Totuși, modelul Google nu conduce în toate clasamentele. Pe platforma Arena, unde utilizatorii votează răspunsurile preferate, Claude Opus 4.6 depășește Gemini în sarcinile de procesare a textului, iar în anumite categorii de programare și GPT 5.2 High se clasează mai sus. Sistemul de vot poate însă favoriza răspunsuri care par corecte la prima vedere, chiar dacă includ erori subtile.

Accent pe dezvoltatori și utilizare practică

Google susține că a optimizat Gemini 3.1 Pro pentru nevoile dezvoltatorilor. Modelul poate genera cod, explica funcții complexe și identifica erori, gestionând blocuri mai mari de cod într-o singură sesiune, ceea ce reduce întreruperile în fluxurile de lucru.

O altă noutate este extinderea capacității de context: modelul suportă până la un milion de tokeni de intrare și 64.000 de tokeni de ieșire. Astfel, companiile pot încărca documente voluminoase (contracte, rapoarte sau studii) și pot solicita analize detaliate fără a fragmenta fișierele.

Google a păstrat neschimbate tarifele API, la 2 dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 12 dolari pentru un milion de tokeni de ieșire, mizând pe stabilitate pentru a atrage startup-uri și clienți enterprise.

Modelul a înregistrat progrese și în benchmark-ul APEX-Agents, care testează performanța în fluxuri de lucru agentice, unde sistemele AI execută sarcini complexe în mai mulți pași.

Ofensivă pe piața enterprise

Gemini 3.1 Pro va fi integrat în întreg ecosistemul Google. Dezvoltatorii îl pot accesa prin AI Studio și IDE-ul Antigravity, clienții enterprise prin Vertex AI și Gemini Enterprise, iar utilizatorii obișnuiți prin aplicația Gemini și NotebookLM.

Compania afirmă că a îmbunătățit mecanismele de siguranță și monitorizare, într-un context în care organizațiile care gestionează date sensibile cer rezultate stabile și previzibile.