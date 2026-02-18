Hollywoodul a reacționat rapid — și dur — după lansarea noului generator video cu inteligență artificială Seedance 2.0. Studiourile și organizațiile din industrie spun că instrumentul a devenit, aproape peste noapte, un vehicul pentru încălcări „flagrante” ale drepturilor de autor.

La începutul săptămânii, ByteDance, compania chineză care a finalizat recent un acord pentru vânzarea operațiunilor TikTok din SUA (păstrând o participație în noua societate mixtă), a lansat oficial Seedance 2.0. Potrivit The Wall Street Journal, modelul este disponibil în prezent utilizatorilor chinezi prin aplicația Jianying, urmând să fie extins la nivel global prin CapCut.

Funcționarea este simplă: utilizatorii introduc un prompt text și pot genera un videoclip de până la 15 secunde. Conceptul este similar cu Sora, dezvoltat de OpenAI. Numai că, spun criticii, lipsesc filtrele serioase care să împiedice folosirea imaginii unor persoane reale sau a personajelor protejate de drepturi de autor.

Un clip postat pe platforma X a amplificat tensiunile: Tom Cruise și Brad Pitt apăreau într-o scenă de luptă, realizată — potrivit autorului — cu „un prompt de două rânduri în Seedance 2”. Reacția scenaristului „Deadpool”, Rhett Reese, a fost directă: „Urăsc să spun asta. Cel mai probabil, s-a terminat pentru noi.”

La scurt timp, Motion Picture Association a emis un comunicat oficial. CEO-ul organizației, Charles Rivkin, a cerut ca ByteDance „să înceteze imediat activitățile care încalcă legea”.

„Într-o singură zi, serviciul chinez de AI Seedance 2.0 a utilizat fără autorizare opere protejate de drepturi de autor din SUA la o scară masivă”, a declarat Rivkin. „Prin lansarea unui serviciu care funcționează fără măsuri semnificative de protecție împotriva încălcărilor, ByteDance ignoră legislația consacrată privind drepturile de autor, care protejează creatorii și susține milioane de locuri de muncă americane.”

Și alte organizații au intervenit. Human Artistry Campaign a calificat Seedance 2.0 drept „un atac asupra fiecărui creator de conținut din lume”. La rândul său, SAG-AFTRA a transmis că „se alătură studiourilor în condamnarea încălcărilor flagrante facilitate de noul model AI video Seedance 2.0 al ByteDance”.

Între timp, marile studiouri au trecut la acțiuni juridice. Potrivit Axios, Disney a trimis o notificare oficială de tip „cease-and-desist”, acuzând ByteDance de un „jaf virtual al proprietății intelectuale Disney” și susținând că firma „își însușește personajele Disney prin reproducerea, distribuirea și crearea de opere derivate care le includ”. În videoclipurile generate ar fi apărut personaje precum Spider-Man, Darth Vader și Grogu, cunoscut drept Baby Yoda.

Contextul este cu atât mai interesant cu cât Disney nu respinge colaborarea cu zona AI. Deși ar fi trimis o notificare similară către Google în trecut, compania a semnat un acord de licențiere pe trei ani cu OpenAI.

Potrivit Variety, și Paramount a transmis sâmbătă o scrisoare de tip „cease-and-desist” către ByteDance. În document se arată că „o mare parte din conținutul produs de platformele Seed conține reprezentări vii ale francizelor și personajelor celebre și emblematice ale Paramount” și că materialele sunt „adesea imposibil de diferențiat, atât vizual, cât și auditiv” de filmele și serialele studioului.

Deocamdată, ByteDance nu a oferit un punct de vedere oficial.