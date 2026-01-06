Nvidia a dezvăluit la CES 2026, la Las Vegas, o nouă platformă tehnologică pentru vehicule autonome, numită Alpamayo, prin care intenționează să extindă utilizarea inteligenței artificiale (AI) în produse fizice. CEO-ul Jensen Huang a explicat că tehnologia permite mașinilor să „gândească” scenarii rare, să conducă în siguranță în medii complexe și să explice deciziile luate în trafic, informează BBC.

Huang a precizat că Nvidia colaborează cu Mercedes pentru a produce o mașină complet autonomă echipată cu Alpamayo, care va fi lansată în SUA în lunile următoare, înainte de extinderea în Europa și Asia. Tehnologia vine în contextul în care procesoarele Nvidia au fost centrale pentru revoluția AI, și au susținut aplicații software precum ChatGPT, iar acum compania caută să integreze AI și în produse fizice, cum ar fi automobilele.

„Momentul ChatGPT” al AI fizic

Huang a subliniat că proiectul i-a oferit companiei „o experiență imensă” în sprijinirea partenerilor pentru dezvoltarea de sisteme robotice complexe. „Momentul ChatGPT pentru AI fizic este aproape aici”, a afirmat CEO-ul. Analistul Paolo Pescatore de la PP Foresight a remarcat că Alpamayo marchează o schimbare majoră pentru Nvidia, care trece de la rolul de furnizor de procesoare la cel de platformă pentru ecosisteme de AI fizic, permițând companiei să rămână în avangarda industriei.

În cadrul prezentării, un video a arătat un Mercedes-Benz echipat cu Alpamayo care rulează prin San Francisco, cu un pasager la volan care își ținea mâinile în poală. Huang a explicat că sistemul „conduce natural, pentru că a învățat direct de la demonstratori umani, dar în fiecare scenariu îți spune ce urmează să facă și raționează asupra acțiunilor sale”.

Alpamayo este un model AI open-source, iar codul său a fost pus la dispoziția cercetătorilor în vehicule autonome pe platforma Hugging Face, unde poate fi accesat gratuit și reantrenat. „Viziunea noastră este ca, într-o zi, fiecare mașină și fiecare camion să fie autonom”, a spus Huang.

Provocări și competiție

Proiectul reprezintă un potențial competitor pentru Tesla, care oferă software-ul de asistență Autopilot. Elon Musk a comentat pe rețelele sociale că atingerea autonomiei complete este ușoară până la un anumit punct, însă rezolvarea tuturor scenariilor complexe rămâne dificilă. Nvidia plănuiește, la rândul său, lansarea unui serviciu de robotaxi până anul viitor, în colaborare cu un partener încă nedivulgat.

Impact economic și tehnologic

Nvidia este în prezent cea mai valoroasă companie listată public, cu o capitalizare de piață de peste 4,5 trilioane de dolari, și a devenit prima companie care a atins pragul de 5 trilioane în octombrie. Recent, însă, valoarea companiei a scăzut din cauza îngrijorărilor privind așteptările exagerate legate de AI.

În paralel, Nvidia a anunțat că cipurile sale Rubin AI, care consumă mai puțină energie decât modelele actuale, sunt în producție și vor fi lansate în acest an, ceea ce va reduce astfel costurile dezvoltării tehnologiei pentru aplicații AI avansate.