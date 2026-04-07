O echipă de antreprenori români lansează GEOflux, platforma care arată brandurilor dacă sunt recomandate de ChatGPT

O echipă de antreprenori români a lansat GEOflux.ai, prima platformă de AI Visibility Analytics din România, care monitorizează zilnic cum recomandă motoarele AI principalele branduri dintr-o categorie și oferă recomandări concrete pentru creșterea vizibilității online.

„Când un potențial client întreabă ChatGPT «Care este cel mai bun magazin de pantofi?», brandul tău fie apare în răspuns, fie nu există. Nu există pagina a doua sau «nu am fost indexat încă»”, explică fondatorii. GEOflux vine cu un răspuns concret: monitorizarea zilnică a vizibilității brandurilor în AI, identificarea surselor pe care acestea sunt citate și recomandări precise de optimizare.

Schimbarea fundamentală a căutărilor

Tot mai mulți utilizatori înlocuiesc Google cu ChatGPT, Gemini sau Perplexity pentru recomandări de produse și servicii. Aceste platforme oferă un singur răspuns conversațional, menționând câteva branduri și explicând de ce sunt cele mai bune.

„Metricile tradiționale de SEO – poziționarea pe cuvinte cheie, traficul organic sau click-through rate – nu mai funcționează. AI-ul nu trimite trafic direct către site, ci recomandă brandul în conversație, iar utilizatorul ia decizia pe loc”, explică echipa GEOflux.

Cum funcționează GEOflux

Platforma operează în trei pași. Utilizatorul introduce brandul și categoria în care activează, iar GEOflux generează 20 de prompturi conversaționale de înaltă intenție și rulează aceste întrebări zilnic pe ChatGPT, Gemini și Perplexity. Browser automation simulează exact experiența unui utilizator real, iar rezultatele sunt prezentate într-un dashboard care arată: cine este menționat, cât de des, cu ce sentiment și pe baza căror surse.

Principalele metrici includ Share of Voice (procentul din conversații în care brandul este recomandat vs competiția), Visibility Score, analiza de sentiment și Citation Sources, adică sursele exacte citate de AI.

Fondatorii și expertiza lor

Platforma a fost creată de patru antreprenori cu experiență în enterprise sales, marketing, SEO și inginerie de produs:

Ionuț Turlea (CEO) – 18 ani în enterprise și software sales, certificat ISO 42001 AIMS.

Valentin Varadi (CTO) – fost inginer fondator la startup-ul românesc LiveRail, achiziționat de Facebook, unde a lucrat ulterior 9 ani pe engineering ads.

Dan Toma (CMO) – peste 15 ani în digital marketing, CEO și cofondator al agenției difrnt și al companiei de soluții AI difrnt.ai.



Robert Vija (CPO) – expert SEO inclus în Forbes 30 under 30, COO al difrnt și difrnt.ai, specializat în creșterea startup-urilor.

Ce spun aceștia

„Suntem într-un moment similar cu 2005, când SEO-ul era considerat un experiment. Astăzi, brandurile care nu măsoară cum sunt percepute de AI pierd teren în fiecare zi fără să știe. Noi le oferim date să acționeze, nu peste șase luni, ci mâine dimineață”, spune Ionuț Turlea, CEO GEOflux.

„Brandurile care nu înțeleg cum funcționează recomandările AI vor pierde o parte importantă din pipeline-ul de vânzări fără să știe de ce. GEO nu e viitorul, ci prezentul”, adaugă Dan Toma, CMO.

„Companiile cheltuiesc sute de mii de euro pe SEO clasic, dar nu știu dacă ChatGPT le recomandă sau nu. GEOflux le oferă exact această vizibilitate”, completează Robert Vija, CPO.

„Browser automation este singura metodă care reflectă realitatea. Răspunsurile prin API-uri diferă adesea de ce vede utilizatorul în interfață. Noi capturăm exact ceea ce vede clientul final, cu citații, surse și formatare”, explică Valentin Varadi, CTO.

Pentru cine este GEOflux

Platforma se adresează echipelor de SEO care vor să-și traducă expertiza în vizibilitate AI;

echipelor de PR care doresc să demonstreze ROI prin metrici de AI visibility;

brand managerilor care vor să înțeleagă cum îi descrie AI-ul și cu ce sentiment;

agențiilor care pot oferi GEOflux ca serviciu premium, cu dashboarduri și rapoarte personalizate.

În loc să urmărească keyword-uri și trafic web, GEOflux monitorizează conversații, mențiuni și surse citate. În loc de click-through rate, platforma măsoară Share of Voice în răspunsurile AI.

Disponibilitate

GEOflux este disponibil acum pe geoflux.ai, unde echipele pot crea un cont gratuit și începe monitorizarea vizibilității brandului în motoarele AI.

Despre GEOflux

GEOflux este prima platformă de AI Visibility Analytics construită pentru noua realitate a căutării. Monitorizează, diagnostichează și amplifică prezența brandurilor în Large Language Models precum ChatGPT, Gemini și Perplexity. Platforma a fost fondată și lansată public în februarie 2026, fiind un proiect bootstrapped dezvoltat integral de antreprenori români.