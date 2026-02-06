OpenAI lansează Frontier, o platformă care va ajuta companiile să „construiască, să implementeze și să gestioneze” agenți AI

OpenAI a anunțat lansarea Frontier, o nouă platformă destinată companiilor care folosesc agenți de inteligență artificială, menită să faciliteze construirea, implementarea și administrarea acestora, inclusiv a agenților care nu sunt dezvoltați de OpenAI, relatează The Verge.

Noul produs vizează o problemă tot mai frecventă în mediul corporate: coordonarea unor sisteme AI autonome care funcționează fragmentat, pe infrastructuri diferite.

Compania descrie Frontier ca pe o infrastructură de tip „resurse umane” pentru agenți AI. „Frontier oferă agenților aceleași abilități de care oamenii au nevoie pentru a avea succes la locul de muncă: context comun, integrare, învățare practică cu feedback și permisiuni și limite clare”, a transmis OpenAI într-o postare pe blog, precizând că produsul a fost inspirat de modul în care organizațiile își scalează forța de muncă umană.

Platforma este disponibilă în prezent pentru un număr limitat de clienți, urmând să fie extinsă treptat în următoarele luni. Printre primele companii care au adoptat Frontier se numără Intuit, State Farm, Thermo Fisher și Uber, alături de „zeci de clienți existenți” care îl testează deja.

OpenAI nu a oferit, deocamdată, detalii despre costurile de utilizare, directorul financiar al companiei, Denise Dresser, refuzând să comunice informații legate de preț.

Potrivit lui Barret Zoph, director general al OpenAI pentru segmentul business-to-business, Frontier funcționează ca o „interfață de agent”, menită să elimine fragmentarea actuală a instrumentelor AI din companii. În prezent, multe organizații rulează agenți AI peste sisteme existente, ceea ce duce la fluxuri de lucru deconectate și la date izolate.

Frontier se poziționează deasupra acestor sisteme pentru a crea un „context de afaceri comun”, conectând agenții la resursele necesare pentru a colabora și a acționa eficient.

OpenAI susține că platforma permite agenților să opereze în medii diferite, inclusiv în contexte sensibile sau reglementate, prin stabilirea unor limite clare de acces și utilizare.

În plus, Frontier ar urma să faciliteze integrarea agenților AI în echipele umane, inclusiv pentru sarcini precum rularea de cod sau analiza datelor. Agenții vor putea „construi amintiri” și vor fi evaluați de angajați, un proces care ar trebui să le îmbunătățească performanța în timp.

Ambițiile OpenAI merg însă mai departe. Fidji Simo, CEO al OpenAI pentru aplicații, a declarat că viziunea companiei este crearea unei platforme unice pentru gestionarea tuturor agenților AI dintr-o organizație. „Până la sfârșitul anului, majoritatea activităților digitale din întreprinderile de top vor fi dirijate de oameni și executate de flote de agenți”, a spus Simo, adăugând că obiectivul este „o singură platformă pentru a crea și gestiona toți agenții noștri”.

În același timp, OpenAI recunoaște că nu își propune să construiască singură întregul ecosistem. Frontier va folosi standarde deschise și va permite integrarea agenților dezvoltați de OpenAI, de clienți sau de alți furnizori de inteligență artificială.

Lansarea Frontier are loc într-un moment în care companiile de AI sunt sub presiune să demonstreze utilitatea concretă a produselor lor și să genereze venituri care să justifice investițiile masive din sector.

Agenții AI, capabili să acționeze autonom, sunt considerați o direcție-cheie, iar Frontier poate fi văzut ca un răspuns direct la soluții concurente, precum Microsoft Agent 365. De asemenea, Anthropic câștigă teren în acest segment, după succesul produselor Claude Cowork și Claude Code.