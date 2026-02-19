Compania americană OpenAI a anunțat joi lansarea programului „OpenAI for India”, o inițiativă de amploare realizată în parteneriat cu conglomeratul indian Tata Group, care vizează dezvoltarea unei infrastructuri de inteligență artificială „suverane”. Proiectul are ca obiectiv garantarea stocării și procesării datelor pe teritoriul Indiei, astfel încât acestea să rămână în interiorul granițelor naționale, potrivit EFE.

Acordul, prezentat în cadrul Summitului privind Impactul AI de la New Delhi, marchează faptul că OpenAI devine primul client al noii divizii de centre de date HyperVault, deținută de Tata Consultancy Services. Proiectul va debuta cu o capacitate de 100 de megawați, existând perspectiva extinderii pe termen lung până la un gigawatt, relatează Agerpres.

„India este deja un lider în adoptarea inteligenței artificiale”

Parteneriatul este conceput pentru a respecta cerințele stricte de securitate și conformitate impuse de guvernul indian pentru procesele critice. Noua infrastructură locală va permite rularea celor mai avansate modele OpenAI cu latență redusă și în deplină concordanță cu legislația privind rezidența datelor.

„India este deja un lider în adoptarea inteligenței artificiale. Prin OpenAI for India, lucrăm la construirea infrastructurii și a competențelor necesare pentru a dezvolta AI cu India, pentru India și în India”, a declarat directorul executiv al OpenAI, Sam Altman, într-un comunicat comun.

Acordul prevede și implementări extinse ale soluțiilor AI în mediul corporativ, inclusiv utilizarea ChatGPT Enterprise pentru sute de mii de angajați și standardizarea folosirii Codex în dezvoltarea de software, potrivit comunicatului.

Totodată, Tata va deveni prima organizație din afara Statelor Unite care va oferi certificări oficiale OpenAI.