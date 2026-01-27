Dezvoltatorul român de software Oves Enterprise a anunțat lansarea SkyLock, un sistem integrat de interceptare a dronelor care folosește inteligența artificială pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea amenințărilor aeriene. Soluția a fost dezvoltată și produsă integral în România, anunță AgerPress.

Potrivit companiei, SkyLock este construit pe platforma Nemesis AI și combină mai multe tehnologii avansate: radar pentru identificarea inițială a țintei, camere optice cu zoom mare și focalizare la distanță lungă, hardware dedicat pentru procesarea locală a datelor și un interceptor aerian autonom. Acesta din urmă este o dronă controlată exclusiv de inteligența artificială, fără intervenție umană, în limitele regulilor de angajare stabilite.

Sistemul poate lansa automat drona interceptoare atunci când o amenințare este confirmată

„SkyLock reprezintă tranziția firească de la simple capabilități de detecție la un sistem complet, capabil să și intervină. Atât senzorii de la sol, cât și interceptorul aerian iau decizii autonome, în timp real, pe baza inteligenței artificiale. Drona interceptoare este, de fapt, un efector; adevărata valoare stă în lanțul complet de AI – de la senzori și corelarea datelor, până la predicție și decizie autonomă”, a explicat Mihai Filip, CEO al Oves Enterprise.

Sistemul poate lansa automat drona interceptoare atunci când o amenințare este confirmată. Interceptorul este ghidat de Nemesis AI până în proximitatea țintei, unde aceasta este identificată din nou, blocată și interceptată fără control uman direct, în scenariile permise.

Sistemul de la sol poate detecta drone la distanțe de până la 10 kilometri

Componenta de inteligență artificială instalată pe dronă rulează pe un hardware dezvoltat intern de Oves Enterprise, care include un flight controller integrat. Placa este produsă în România și verificată pentru conformitate cu cerințele NDAA (National Defense Authorization Act), legislația americană care limitează utilizarea componentelor provenite de la furnizori considerați risc de securitate, în special din China, în sistemele destinate apărării și infrastructurilor critice.

Din punct de vedere tehnic, sistemul de la sol poate detecta drone la distanțe de până la 10 kilometri, iar interceptarea este declanșată, de regulă, când ținta ajunge la 1–2 kilometri de obiectivul protejat. Drona interceptoare atinge viteze operaționale de 220–240 km/h, cu un vârf de 268 km/h, și are o autonomie de 3–4 minute, suficientă pentru misiuni pe o rază de până la 12–15 kilometri.

Compania poate produce aproximativ 100 de unități pe lună

Interceptorii pot fi fabricați rapid, folosind carcase imprimate 3D și componente comerciale, combinate cu hardware optimizat pentru rularea modelelor Nemesis AI. În prezent, compania poate produce aproximativ 100 de unități pe lună, cu posibilitatea de extindere a capacității la peste 1.000 de unități lunar.

Oves Enterprise precizează că SkyLock este testat în condiții reale, în Ucraina, atât pe partea de detecție, cât și în scenarii complete, de tip end-to-end. În paralel, compania poartă discuții avansate cu parteneri din industria de apărare pentru integrarea sistemului în platforme existente. Soluția se adresează în special operatorilor de infrastructuri critice, facilități industriale, centre logistice, obiective energetice și alte active strategice expuse riscului tot mai mare reprezentat de drone ostile.

Fondată în 2015 la Cluj-Napoca, Oves Enterprise este o companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software complexe și tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru domeniile aerospațial, apărare și securitate cibernetică. În prezent, peste jumătate din cifra de afaceri a companiei provine din proiecte internaționale care integrează AI și Big Data.