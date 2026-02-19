Parlamentul European a interzis, potrivit unor informații apărute în presă, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială integrate pe dispozitivele de serviciu ale eurodeputaților, invocând riscuri legate de securitatea cibernetică și protecția datelor.

Decizia vine pe fondul temerilor că încărcarea corespondenței confidențiale în cloud, prin intermediul aplicațiilor AI, ar putea expune informații sensibile. Conform unui e-mail consultat de Politico, departamentul IT al Parlamentului a transmis că nu poate garanta securitatea datelor încărcate pe serverele companiilor de inteligență artificială și că amploarea exactă a informațiilor partajate cu aceste companii „este încă în curs de evaluare”.

În aceste condiții, mesajul precizează că „este considerat mai sigur ca astfel de funcționalități să rămână dezactivate”.

Încărcarea de date în chatbot-uri AI, precum Claude de la Anthropic, Copilot de la Microsoft sau ChatGPT de la OpenAI, înseamnă că autoritățile americane pot solicita companiilor respective să furnizeze informații despre utilizatorii lor. În plus, aceste sisteme folosesc adesea datele furnizate de utilizatori pentru a-și îmbunătăți modelele, ceea ce crește riscul ca informații sensibile încărcate de o persoană să ajungă să fie utilizate sau vizibile altor utilizatori.

Uniunea Europeană are unele dintre cele mai stricte reguli de protecție a datelor din lume. Cu toate acestea, Comisia Europeană, executivul care supraveghează blocul comunitar format din 27 de state, a propus anul trecut modificări legislative care ar relaxa regulile privind protecția datelor, pentru a facilita antrenarea modelelor AI pe datele europenilor. Inițiativa a stârnit critici din partea celor care consideră că măsura favorizează giganții tehnologici americani.

Mai multe state membre UE își reevaluează relațiile cu marile companii tehnologice din SUA

Restricționarea accesului eurodeputaților la produse AI pe dispozitivele lor are loc într-un moment în care mai multe state membre UE își reevaluează relațiile cu marile companii tehnologice din SUA, supuse legislației americane și potențialelor presiuni politice ale administrației Trump.

În ultimele săptămâni, Departamentul american pentru Securitate Internă a transmis sute de citații către companii tehnologice și platforme de social media din SUA, solicitând informații despre persoane, inclusiv cetățeni americani, care au criticat public politicile administrației Trump.

Google, Meta și Reddit au dat curs solicitărilor în mai multe cazuri, chiar dacă citațiile nu fuseseră emise de un judecător și nu aveau forță executorie din partea unei instanțe.