O echipă de cercetători de la Universitatea Cambridge susține că AI generativ poate fi un partener creativ valoros, dacă există ghidaj clar pentru dezvoltarea comună a ideilor. Studiul, publicat în jurnalul Information Systems Research, arată că simpla integrare a AI-ului într-un proces creativ nu garantează rezultate mai bune, se arată în studiul publicat în revista Information Systems Research.

„Adăugarea AI nu generează automat idei mai bune. Pentru ca echipele uman–AI să colaboreze eficient, organizațiile trebuie să ofere suport țintit, precum instrucțiuni despre cum să dezvolte și să rafineze ideile”, explică Dr. Yeun Joon Kim, de la Cambridge Judge Business School, citat de TechXplore.

Învățarea augmentată în era AI generativ

Conceptul de „învățare augmentată”, inițial definit în 1962 pentru a descrie modul în care tehnologia poate sprijini învățarea umană, a fost reinterpretat de cercetători. În era AI generativ, învățarea devine un proces comun. Oamenii și AI învață și creează împreună, își ajustează rolurile pentru generarea de idei, oferirea de feedback și rafinarea conceptelor.

Cercetarea a inclus trei studii distincte, fiecare cu 160–200 de participanți. rimul studiu a arătat că echipele uman–AI nu devin automat mai creative atunci când lucrează împreună. Al doilea studiu a identificat trei tipuri de colaborare: propunerea de idei de către oameni, solicitarea de idei de la AI și rafinarea comună a ideilor.

Doar rafinarea comună a sporit creativitatea, însă participanții rareori au adoptat acest comportament. Al treilea studiu a demonstrat că simpla instruire a participanților să se concentreze pe dezvoltarea comună a ideilor a dus la îmbunătățiri vizibile ale creativității uman–AI.

Recomandări pentru organizații

Cercetătorii recomandă ca instrumentele AI să stimuleze interacțiunea continuă și schimbul de feedback între utilizatori și sistem. Organizarea sarcinilor pe etape, cu roluri clare pentru AI și oameni, ajută la maximizarea creativității. AI poate genera opțiuni, iar oamenii trebuie să le evalueze și să le rafineze.

Concluzia? Simpla folosire a AI, fără înțelegere și colaborare eficientă, nu garantează o creativitate mai mare la locul de muncă. În schimb, cu structuri clare, șabloane și instrucțiuni precise, oamenii și AI pot colabora pentru a produce idei mai bune și mai inovatoare.