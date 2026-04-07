Războiul din Orientul Mijlociu: un șoc cu două tăișuri pentru inteligența artificială

Cererea de putere de calcul pentru inteligența artificială (AI) este în continuă creștere, în timp ce capacitatea de procesare disponibilă devine tot mai limitată, iar prețul de închiriere al serverelor crește constant. Aceasta este concluzia unei analize publicate marți de platforma de tranzacționare și investiții eToro, într-un context tensionat generat de conflictul din Orientul Mijlociu.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit eToro, conflictul cu Iranul are un efect dual asupra industriei AI: perturbă infrastructura fizică și financiară a boom-ului comercial al acestei tehnologii, dar accelerează adoptarea sistemelor AI în domeniul militar și al serviciilor de informații.

Atacurile asupra infrastructurii din Golf cresc costurile de operare

Analistul Bogdan Maioreanu explică: „Deși situația actuală poate încetini adoptarea generală a AI, efectele sunt tranzitorii și depind de durata conflictului și de amploarea impactului asupra economiei globale. Cererea de putere de calcul este foarte mare, iar resursele disponibile se reduc constant, ceea ce duce la creșterea prețurilor serverelor.”

Un raport al industriei, realizat de CBRE, arată că rata generală de neocupare a centrelor de date din marile zone metropolitane a scăzut la 1,4% la sfârșitul anului 2025, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată. Totodată, prețul mediu pentru puterea de calcul într-un cluster de 250–500 kW a urcat cu 6,6%, ajungând la 196,25 dolari pe kW/lună.

Centrele de date pentru AI consumă cantități uriașe de energie, iar atacurile asupra infrastructurii din Golf, precum și scumpirea petrolului și gazelor, cresc costurile de operare și pot încetini extinderea acestora. În Europa și SUA, gazul natural este principalul combustibil pentru producția de energie, în timp ce în China predomină cărbunele. În Uniunea Europeană, însă, energia nucleară este principala sursă, urmată de eolian și gaz, iar în România, energia hidroelectrică conduce, urmată de nuclear și gaz.

Marile companii tehnologice și AI au fost desemnate ținte legitime de către autoritățile militare iraniene

Conflictul a dus la creșterea prețului gazului natural în Europa cu peste 59%, în timp ce în SUA prețul a rămas aproape neschimbat. Potrivit analistului, un conflict prelungit în regiunea Golfului ar putea menține costurile ridicate și ar putea determina relocarea centrelor de date în India, Asia de Sud-Est sau Europa de Nord, crescând presiunea asupra capacităților existente.

Maioreanu subliniază și riscurile directe: marile companii tehnologice și AI, precum Amazon, Microsoft, Palantir, Oracle, NVIDIA sau OpenAI, au fost desemnate ținte legitime de către autoritățile militare iraniene, iar dronele au avariat deja facilitățile AWS din Emiratele Arabe Unite și Bahrain, provocând întreruperi ale serviciilor.

„Concentrarea sarcinilor AI în câteva cloud-uri uriașe le face vulnerabile la atacuri localizate, ceea ce poate duce la degradarea serviciilor la nivel global. În același timp, conflictul stimulează dezvoltarea și utilizarea AI în domeniul militar, cu sisteme autonome, de recunoaștere și instrumente de sprijin în luarea deciziilor”, explică expertul.

Sectorul finanțării private a centrelor de date se confruntă cu restricții

Pe lângă presiunile energetice și militare, sectorul finanțării private a centrelor de date se confruntă cu restricții, ceea ce poate amâna sau chiar anula proiectele mari de AI. Aceasta duce la creșterea costului pe token sau pe ciclul de antrenare a modelului, comprimând marjele și încetinind lansarea noilor modele.

Cu toate acestea, situația rămâne tranzitorie și depinde de durata conflictului și de redresarea economiei globale. Până acum, ETF-ul care urmărește acțiunile celor mai mari șapte companii tehnologice a pierdut doar 5% de la începutul ostilităților, semnalând o îngrijorare moderată a piețelor.

Analiza eToro se bazează pe un sondaj realizat în rândul a 11.000 de investitori individuali din 13 țări, efectuat între 12 și 27 februarie 2026 de compania de cercetare Opinium.