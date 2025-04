Reuters: Echipa secretă de la DOGE, condus de Musk, folosește AI pentru a spiona angajați federali și pentru a depista comportamente anti-Trump / Membrii DOGE folosesc Signal pentru a comunica

Oficiali ai administrației Trump le-au spus unor angajați ai guvernului SUA că echipa tech de la DOGE, condus de miliardarul Elon Musk, utilizează inteligența artificială pentru a supraveghea cel puțin comunicațiile unei agenții federale în vederea detectării ostilității față de președintele Donald Trump și față de agenda sa, au declarat două persoane care au cunoștință de subiect pentru Reuters.

În timp ce o mare parte a Departamentului pentru eficiență guvernamentală al lui Musk rămâne învăluită în secret, supravegherea ar marca o utilizare extraordinară a tehnologiei pentru a identifica indiciile de lipsă de loialitate percepută într-o forță de muncă deja răvășită de concedieri pe scară largă și reduceri severe de costuri.

Echipa DOGE utilizează, de asemenea, aplicația Signal pentru a comunica, potrivit unei alte persoane care cunoaște direct problema, ceea ce ar putea încălca normele federale de păstrare a înregistrărilor, deoarece mesajele pot fi setate să dispară după o anumită perioadă de timp. Aceștia au utilizat „masiv” chatbotul Grok AI al lui Musk – un rival aspirant al ChatGPT – ca parte a activității lor de reducere a guvernului federal, a declarat persoana respectivă. Reuters nu a putut stabili exact cum a fost utilizat Grok.

Utilizarea inteligenței artificiale și a Signal întărește îngrijorarea experților în securitate cibernetică și a eticienilor guvernamentali cu privire la faptul că DOGE funcționează cu o transparență limitată și că miliardarul Musk sau administrația Trump ar putea utiliza informațiile colectate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-și promova propriile interese sau pentru a urmări obiective politice.

Kathleen Clark, expert în etică guvernamentală la Universitatea Washington din St. Louis, a declarat că utilizarea de către DOGE a Signal se adaugă preocupărilor crescânde privind practicile de securitate a datelor, după ce oficiali de top ai administrației Trump au fost criticați luna trecută pentru includerea eronată a unui jurnalist într-o discuție de grup despre planificarea la nivel înalt a operațiunilor militare din Yemen.

„Dacă folosesc Signal și nu salvează fiecare mesaj în fișiere federale, atunci acționează ilegal”, a spus ea.

Interviurile Reuters cu aproape 20 de persoane care au cunoștință de operațiunile DOGE – și o examinare a sute de pagini de documente judiciare din procese care contestă accesul DOGE la date – evidențiază utilizarea neortodoxă a AI și a altor tehnologii în operațiunile guvernului federal.

La Agenția pentru Protecția Mediului, de exemplu, unii manageri ai EPA au fost informați de persoane numite de Trump că echipa lui Musk implementează inteligența artificială pentru a monitoriza lucrătorii, inclusiv pentru a căuta limbajul din comunicări considerat ostil lui Trump sau lui Musk, au declarat cele două persoane.

EPA, care pune în aplicare legi precum Legea privind aerul curat și lucrează pentru protejarea mediului, a fost supusă unei examinări intense de către administrația Trump. Din ianuarie, aceasta a pus aproape 600 de angajați în concediu și a declarat că va elimina 65% din bugetul său, ceea ce ar putea necesita noi reduceri de personal.

Oficialii numiți de Trump care au ocupat posturi în EPA le-au spus managerilor că DOGE utilizează inteligența artificială pentru a monitoriza aplicațiile și software-ul de comunicare, inclusiv Microsoft Teams, care este utilizat pe scară largă pentru apeluri virtuale și chat-uri, au declarat cele două surse familiare cu aceste comentarii. „Ni s-a spus că sunt în căutare de limbaj anti-Trump sau anti-Musk”, a declarat o a treia sursă familiară cu EPA. Reuters nu a putut confirma independent dacă AI a fost pusă în aplicare.

Oficialii lui Trump au spus că DOGE va căuta persoane a căror activitate nu se aliniază cu misiunea administrației, au declarat primele două surse. „Aveți grijă ce spuneți, ce tastați și ce faceți”, a spus un manager, potrivit uneia dintre surse.

Musk a descris DOGE ca fiind un efort bazat pe tehnologie pentru a face guvernul federal al SUA mai eficient prin combaterea risipei, fraudei și abuzurilor. El a declarat că obiectivul este de a reduce cheltuielile cu 1.000 de miliarde de dolari, adică 15% din bugetul anual al SUA.

Puțini contestă faptul că guvernul SUA și sistemele sale informatice învechite trebuie modernizate. Dar democrații spun că Musk și Trump curăță guvernul de funcționarii publici nepartizani și instalează loialiști care ar închide ochii la corupție. Mulți republicani și independenți critică, de asemenea, acțiunile DOGE.

Clark, specialistul în etică, a declarat că potențiala supraveghere este îngrijorătoare. „Pare a fi un abuz de putere guvernamentală pentru a suprima sau descuraja discursul care nu-i place președintelui Statelor Unite”, a spus ea.

Anul trecut, înainte ca Trump să fie ales, Musk a sugerat că inteligența artificială ar putea fi folosită pentru a înlocui angajații guvernamentali, potrivit unei persoane care are cunoștință directă de comentariile sale. „Conceptul a fost că, prin preluarea datelor guvernamentale, ar putea construi cel mai dinamic sistem de inteligență artificială”, a declarat persoana respectivă, adăugând că inteligența artificială ar putea apoi „să facă treaba”.

Demersul complex ar presupune învățarea sistemelor AI să automatizeze o parte din munca efectuată în prezent de angajații federali.

În calitate de angajat special al guvernului, legile etice îi interzic lui Musk să se implice în activități guvernamentale care i-ar aduce beneficii lui sau companiilor sale.

Probleme de transparență

În plus față de utilizarea Signal, unii angajați ai DOGE ocolesc alte procese de verificare pentru documentele oficiale ale guvernului, lucrând simultan din Google Docs în loc să distribuie copii unice ale proiectelor, a declarat o sursă informată de un oficial guvernamental.

„Există mai multe persoane într-un singur Google Doc care editează lucrurile simultan”, a declarat sursa, referindu-se la software-ul online de procesare a textului. Acesta a fost parțial motivul pentru care DOGE a lucrat atât de rapid, a adăugat sursa.

Administrația Trump a susținut că DOGE, ca ramură a Biroului executiv al președintelui, nu face obiectul legilor care permit publicului să solicite accesul la documentele produse de agențiile guvernamentale.

Invocând „secretul neobișnuit” al DOGE, inclusiv utilizarea semnalului, un judecător federal a ordonat, la 10 martie, grupului să înceapă să transmită înregistrările către Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, un organism de supraveghere a eticii care a intentat un proces pentru a solicita documente DOGE în temeiul legilor federale privind libertatea de informare. Până luni, organismul de supraveghere a declarat că nicio înregistrare nu fusese transmisă.

În timp ce Musk își integrează tânăra echipă de ingineri și asistenți din cadrul DOGE în infrastructura digitală a guvernului, acuzațiile conform cărora DOGE operează în mod deliberat în secret au apărut în cadrul proceselor care contestă autoritatea lui Musk, cel mai bogat om din lume, de a reface guvernul federal.

Angajații DOGE au înăsprit în mod dramatic controalele administrative la unele agenții, ținându-i pe angajați în întuneric în timp ce fac schimbări operaționale semnificative, conform interviurilor și documentelor depuse în instanță.

La sfârșitul lunii ianuarie, când echipa lui Musk a preluat controlul asupra agenției guvernamentale de resurse umane, Office of Personnel Management, angajații OPM nu au mai avut acces la o bază de date care conținea informații personale sensibile despre zeci de milioane de actuali și foști lucrători federali, potrivit documentelor depuse la tribunal și Reuter.

OPM se află în centrul viziunii administrației de a restrânge guvernul, emițând directive la nivel guvernamental care sunt văzute ca planuri de reducere a funcției publice.

De la sfârșitul lunii ianuarie, peste 100 de membri ai personalului tehnic de la OPM au pierdut accesul la cloud-ul în care sunt stocate aplicații-cheie, potrivit a două persoane familiarizate cu această problemă.

Doar două persoane mai au încă acces – un funcționar de carieră și Greg Hogan, o persoană numită politic care a lucrat la un start-up de inteligență artificială și care este acum ofițerul șef de informații al OPM, au adăugat sursele. Hogan nu a răspuns la o cerere de comentarii.