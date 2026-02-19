Spitalul Municipal Timişoara (SMT) a introdus, în premieră naţională, un sistem informatic avansat bazat pe inteligenţă artificială, CAREBOT AI CXR, menit să sprijine activitatea de radio-diagnostic, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.

Software-ul medical certificat, utilizat deja în mai multe spitale europene, analizează automat radiografiile toracice şi semnalează posibile modificări patologice, oferind radiologilor un instrument suplimentar de verificare. Sistemul nu înlocuieşte decizia specialistului, ci funcţionează ca un al doilea nivel de control, contribuind la creşterea acurateţei şi rapidităţii interpretării investigaţiilor, se arată în comunicat.

Timpul de analiză al radiografiilor poate fi redus semnificativ

Implementarea acestei tehnologii are efect direct asupra activităţii medicale şi asupra îngrijirii pacienţilor. Prin utilizarea inteligenţei artificiale, timpul de analiză al radiografiilor poate fi redus semnificativ, iar cazurile cu risc major pot fi identificate şi prioritizate în timp real. Aceasta este deosebit de importantă în patologia pulmonară, unde diagnosticul precoce influenţează decisiv evoluţia bolii.

Platforma CAREBOT este integrată în infrastructura IT existentă a spitalului şi poate fi utilizată direct în fluxul de lucru al radiologilor, fără a modifica procedurile medicale standard. Sistemul respectă toate reglementările europene privind dispozitivele medicale, securitatea informaţiilor şi protecţia datelor personale, asigurând procesarea datelor pacienţilor în condiţii de maximă siguranţă.

Prin această implementare, Spitalul Municipal Timişoara se aliniază celor mai moderne practici europene în radiologie şi medicină digitală, răspunzând nevoii de eficientizare a activităţii medicale şi gestionării volumului tot mai mare de investigaţii imagistice. Utilizarea AI în radiologie reprezintă un pas semnificativ în modernizarea sistemului medical public, contribuind la creşterea calităţii actului medical şi la accesul pacienţilor la diagnostice mai rapide şi precise.

Noul software face parte dintr-un studiu clinic desfăşurat în parteneriat cu SMT pe o perioadă de doi ani, perioadă în care utilizarea platformei nu va implica niciun cost pentru spital.