STUDIU Sectorul de retail înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție în domeniul AI / Sectorul bancar alocă cel mai mic procent de investiții în AI generativ – Lenovo

Sectorul de retail le surclasează pe cel financiar și cel al serviciilor medicale în nivelul de satisfacție în domeniul inteligenței artificiale, înregistrând o rată de satisfacție de 96%. Potrivit unui studiu realizat de Lenovo trimis către TechRider.ro, sectorul bancar alocă cel mai mic procent din investițiile viitoare pentru inteligența artificială către AI-ul generativ (38%). Cu toate acestea, tot în aceste sectoare, proiectele de AI au cele mai mari șanse să depășească așteptările (33%).

Prudența se dovedește benefică pentru sectoarele bancar și de retail

CIO Playbook 2025, studiul Lenovo realizat în colaborare cu IDC în rândul liderilor IT din regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), relevă diferențe semnificative în ceea ce privește atitudinile, strategiile de investiții și rezultatele obținute în domeniul serviciilor medicale, în retail, în industria bancară, financiară și de asigurări (BFSI).

Dintre toate sectoarele analizate, cel al serviciilor bancare se remarcă prin prudență. Doar 7% dintre organizații au adoptat inteligența artificială, și doar 38% din bugetele alocate pentru AI sunt destinate celui generativ, reprezentând cel mai scăzut procent dintre toate sectoarele analizate. Un tipar similar se observă și în sectorul retail, unde 61% dintre organizații se află încă în faza pilot.

În ciuda unei creșteri a cheltuielilor sub medie (97%), sectorul a raportat un procent de 96% de implementări AI care au îndeplinit sau au depășit așteptările, cel mai mare scor cumulat al gradului de satisfacție dintre toate industriile analizate. Pe de altă parte, sectorul serviciilor medicale accelerează pentru a recupera decalajul, planificând o creștere de 169% a cheltuielilor pentru AI în 2025, cea mai mare creștere dintre toate industriile.

O singură tehnologie, mai multe abordări

În prezent, sectorul serviciilor medicale are cea mai scăzută rată de adopție a inteligenței artificiale și cea mai mare pondere a organizațiilor care raportează că inteligența artificială nu a îndeplinit așteptările. Această discrepanță sugerează că, deși industria investește masiv, este posibil să nu dispună de expertiza internă sau de strategia necesară pentru a implementa eficient tehnologia AI și că ar putea avea nevoie de un sprijin mai mare și de consiliere externă pentru a se asigura de reușită.

„Aceste concluzii confirmă faptul că nu există o abordare universală în ceea ce privește inteligența artificială. Indiferent dacă organizațiile doresc să facă un salt curajos în domeniul inteligenței artificiale sau să adopte o strategie etapizată, fiecare industrie se confruntă cu provocări și oportunități unice (…)”, a declarat Simone Larsson, directorul departamentului Enterprise AI, Lenovo.

Studiul realizat la comanda Lenovo a intervievat 620 de factori de decizie din domeniul IT din nouă piețe. Cercetarea a fost realizată în noiembrie 2024 în țări precum Danemarca, Franța, Olanda sau Spania, dar și în Europa de Est.