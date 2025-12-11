Statele Unite vor permite exportul către China al procesoarelor Nvidia H200, unul dintre cele mai avansate cipuri de inteligență artificială ale companiei. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, care a precizat că fiecare tranzacție va fi taxată cu 25%, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia marchează un compromis într-o dezbatere amplă din Washington privind accesul Chinei la tehnologie americană de vârf și riscurile legate de modernizarea militară a Beijingului.

Trump anunță decizia pe Truth Social

Trump a comunicat măsura pe platforma sa, Truth Social, unde a afirmat că l-a informat pe președintele chinez Xi Jinping despre intenția Washingtonului, iar acesta „a răspuns pozitiv”. El a adăugat că Departamentul Comerțului finalizează detaliile acordului și că aceeași procedură se va aplica și pentru alți producători de cipuri AI, precum AMD și Intel.

„Vom proteja securitatea națională, vom crea locuri de muncă americane și vom menține avansul Statelor Unite în AI”, a transmis Trump. El a menționat că firmele americane folosesc deja cipurile Blackwell și, în curând, Rubin, dispozitive care nu fac parte din pachetul aprobat pentru exportul către China.

Taxa de 25% și verificarea de securitate

Administrația spune că a ales o cale de mijloc. Nu vrea să trimită în China cele mai avansate cipuri americane, lucru pe care Trump l-a respins. Dar nici nu vrea să blocheze complet exporturile, pentru că o interdicție totală ar putea ajuta companii chineze precum Huawei să câștige teren pe piața de cipuri AI.

Un oficial al Casei Albe a explicat că taxa de 25% va fi percepută ca taxă de import la intrarea cipurilor în SUA din Taiwan, unde sunt fabricate. Ulterior, acestea vor trece printr-o verificare de securitate înainte de reexportul către China.

Reacțiile companiilor și a Chinei

Nvidia a salutat decizia, afirmând că vânzarea H200 către clienți comerciali aprobați „reprezintă un echilibru bine gândit care este benefic pentru America”. Intel a refuzat să comenteze, iar AMD și Departamentul Comerțului nu au oferit încă detalii suplimentare.

China a reacționat afirmând că își dorește cooperare cu Statele Unite „pentru beneficii reciproce”. Totuși, rămâne neclar cum vor răspunde autoritățile de la Beijing, care în ultimele luni au avertizat companiile locale să evite versiunile de cipuri Nvidia special modificate pentru piața chineză, precum H20, RTX 6000D și L20.

Critici dure din Congres

Decizia administrației Trump este contestată în Congres. Mai mulți senatori democrați au descris-o drept „un eșec colosal economic și de securitate națională”. Ei susțin că livrările către China riscă să sprijine industria tehnologică chineză și pot contribui la creșterea capacităților militare.

Eric Hirschhorn, fost oficial al Departamentului Comerțului în administrația Obama, a avertizat că „este o greșeală teribilă să sacrifici securitatea națională pentru avantaje comerciale”. El a reamintit că politica SUA, sub administrații din ambele partide, a evitat să faciliteze modernizarea armatei chineze.

Republicanul John Moolenaar a transmis un avertisment similar. El a spus că Beijingul va folosi cipurile pentru a întări supravegherea internă și capacitățile militare. „China va copia tehnologia, o va produce în masă și va încerca să elimine Nvidia ca competitor”, a declarat acesta.

H200, de șase ori mai puternic decât H20

Un raport al Institutului pentru Progres arată că H200 este aproape de șase ori mai puternic decât H20, cel mai avansat cip care putea fi exportat legal până acum în China. Cipul Blackwell, utilizat de firmele americane, este estimat ca fiind de 1,5 ori mai rapid decât H200 în antrenarea sistemelor AI și de cinci ori mai rapid în inferență.

Strategia pe termen lung a Beijingului

Analiștii consideră că Beijingul ar putea adopta temporar o poziție mai flexibilă, mai ales dacă dorește o îmbunătățire a relațiilor bilaterale. Totuși, pe termen lung, China rămâne concentrată pe obiectivul de a dezvolta propriile capacități avansate de producție a cipurilor. În acest ecosistem se remarcă deja companii precum Huawei, Cambricon și Moore Threads.