Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi, la deschiderea Summitului Mondial al Inteligenței Artificiale de la New Delhi, că dezvoltarea AI nu poate fi lăsată „la discreția câtorva miliardari”. În fața liderilor politici și a directorilor marilor companii din tehnologie, el a subliniat că viitorul acestei tehnologii trebuie decis în mod colectiv și responsabil. Gazda reuniunii, premierul indian Narendra Modi, a insistat la rândul său că revoluția AI trebuie să fie „accesibilă și incluzivă”, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Adresându-se șefilor de stat și reprezentanților industriei, Guterres a cerut sprijin pentru crearea unui fond global în valoare de trei miliarde de dolari, destinat asigurării accesului echitabil la inteligența artificială. „AI trebuie să aparțină tuturor”, a afirmat el, avertizând că, în lipsa unor măsuri rapide, noile tehnologii riscă să adâncească inegalitățile la nivel global.

Summitul reunește aproximativ 20 de șefi de stat și de guvern

Șeful ONU a evidențiat atât potențialul pozitiv al AI – de la accelerarea progreselor medicale și extinderea accesului la educație până la consolidarea securității alimentare și a acțiunilor climatice –, cât și riscurile sale, precum amplificarea prejudecăților și generarea de daune sociale. El a pledat pentru mecanisme solide de supraveghere și responsabilitate și a subliniat că „niciun copil nu ar trebui folosit drept cobai pentru o AI nereglementată”.

Summitul reunește aproximativ 20 de șefi de stat și de guvern, precum și lideri ai industriei tehnologice, între care Sam Altman, directorul OpenAI, și Sundar Pichai, CEO al Google. Guterres a remarcat că suma de trei miliarde de dolari reprezintă mai puțin de 1% din cifra de afaceri anuală a unei singure mari companii de tehnologie, considerând-o un „preț mic” pentru a asigura beneficii globale.

Totodată, el a atras atenția asupra impactului energetic și asupra resurselor de apă al centrelor de date, solicitând tranziția către surse curate de energie pentru a nu împovăra comunitățile vulnerabile.

Narendra Modi a susținut că AI trebuie democratizată

La rândul său, Narendra Modi a susținut că AI trebuie democratizată, astfel încât oamenii să nu devină doar surse de date, ci beneficiari direcți ai progresului. El a pledat pentru sisteme deschise, care să permită milioanelor de tineri din India să contribuie la dezvoltarea și securizarea acestei tehnologii, și a subliniat că AI trebuie să servească binele comun.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Europa reprezintă un „spațiu sigur” pentru inovație și investiții, respingând ideea că ar fi excesiv concentrată pe reglementare. El a reafirmat dorința Europei de a participa activ, alături de parteneri precum India, la stabilirea regulilor globale în domeniul inteligenței artificiale, pe baza unor valori comune precum statul de drept și multilateralismul.