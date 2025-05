The New York Times: Experimentele Israelului cu inteligența artificială în războiul din Gaza ridică întrebări legate de etică

Israelul a dezvoltat noi instrumente de inteligență artificială pentru a obține un avantaj în război. Tehnologiile au dus uneori la consecințe fatale.

Inteligența artificială folosita pentru asasinarea lui Ibrahim Biari, cu 125 de victime colaterale

La sfârșitul anului 2023, Israelul urmărea să-l asasineze pe Ibrahim Biari, un comandant de rang înalt al Hamas din nordul Fâșiei Gaza, care contribuise la planificarea masacrelor din 7 octombrie. Dar serviciile de informații israeliene nu l-au putut găsi pe Ibrahim Biari, despre care credeau că era ascuns în rețeaua de tuneluri de sub Gaza a raportat The New York Times.

Așadar, ofițerii israelieni au apelat la o nouă tehnologie militară infuzată cu inteligență artificială, AI, au declarat trei oficiali israelieni și americani informați despre evenimente. Tehnologia a fost dezvoltată cu un deceniu mai devreme, dar nu fusese folosită în luptă. Găsirea lui Biari a oferit un nou stimulent pentru îmbunătățirea instrumentului, așa că inginerii din Unitatea 8200 a Israelului, echivalentul țării al Agenției Naționale de Securitate, NSA din SUA , au integrat curând inteligența artificială în acesta, au spus sursele.

La scurt timp după aceea, Israelul a ascultat apelurile lui Biari și a testat instrumentul audio cu inteligență artificială, care oferea o locație aproximativă pentru locul unde își efectua apelurile. Folosind aceste informații, Israelul a ordonat atacuri aeriene care vizau zona pe 31 octombrie 2023, ucigându-l pe Ibrahim Biari. Peste 125 de civili au murit, de asemenea, în atac, potrivit Airwars, o organizație de monitorizare a conflictelor cu sediul la Londra.

Instrumentul audio a fost doar un exemplu al modului în care Israelul a folosit războiul din Gaza pentru a testa și implementa rapid tehnologii militare susținute de inteligență artificială într-un grad nemaiîntâlnit până acum, conform interviurilor cu nouă oficiali americani și israelieni din domeniul apărării, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece munca este confidențială.

A combinat inteligența artificială cu software de recunoaștere facială pentru a potrivi fețele parțial ascunse sau rănite cu identități reale

În ultimele 18 luni, Israelul a combinat, de asemenea, inteligența artificială cu software de recunoaștere facială pentru a potrivi fețele parțial ascunse sau rănite cu identități reale, a apelat la inteligența artificială pentru a compila potențiale ținte de atac aerian și a creat un model de inteligență artificială în limba arabă pentru a alimenta un chatbot care ar putea scana și analiza mesaje text, postări pe rețelele sociale și alte date în limba arabă, au declarat două persoane care cunosc programele.

Parteneriat între soldații înrolați din Unitatea 8200 și soldații în rezervă care lucrează la Google, Microsoft și Meta

Multe dintre aceste eforturi au fost un parteneriat între soldații înrolați din Unitatea 8200 și soldații în rezervă care lucrează la companii de tehnologie precum Google, Microsoft și Meta, au declarat trei persoane cu cunoștințe despre tehnologii. Unitatea 8200 a înființat ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „Studio”, un centru de inovare și un loc pentru a conecta experții cu proiecte de inteligență artificială, au spus sursele.

Inteligența artificială are nevoie de controale și echilibre, oamenii ar trebui să ia deciziile finale

După ce Hamas a lansat atacuri transfrontaliere în Israel pe 7 octombrie 2023, ucigând peste 1.200 de persoane și luând 250 de ostatici, tehnologiile de inteligență artificială au fost rapid aprobate pentru implementare, au declarat patru oficiali israelieni. Acest lucru a dus la cooperarea dintre Unitatea 8200 și soldații rezerviști din „The Studio” pentru a dezvolta rapid noi capabilități de inteligență artificială, au spus ei.

Totuși, chiar dacă Israelul s-a grăbit să dezvolte arsenalul de inteligență artificială, implementarea tehnologiilor a dus uneori la identificări și arestări greșite, precum și la decese colaterale civile, au spus oficialii israelieni și americani. Unii oficiali s-au confruntat cu implicațiile etice ale instrumentelor de inteligență artificială, ceea ce ar putea duce la o supraveghere sporită și la alte ucideri de civili.

Nicio altă națiune nu a fost la fel de activă ca Israelul în experimentarea cu instrumente de inteligență artificială în bătălii în timp real, au declarat oficialii apărării europeni și americani, oferind o avanpremieră a modului în care astfel de tehnologii ar putea fi utilizate în războaiele viitoare – și cum ar putea, de asemenea, să dea greș.

Dar tehnologiile „ridică, de asemenea, întrebări etice serioase”. Inteligența artificială are nevoie de controale și echilibre, adăugând că oamenii ar trebui să ia deciziile finale.

Meta și Microsoft au refuzat să comenteze. Google a declarat că are „angajați care efectuează serviciul de rezervă în diverse țări din întreaga lume. Munca pe care acești angajați o fac ca rezerviști nu are legătură cu Google.”

Avi Hasson, directorul executiv al Startup Nation Central, o organizație non-profit israeliană care conectează investitorii cu companiile, a declarat că rezerviștii de la Meta, Google și Microsoft au devenit cruciali în stimularea inovației în domeniul dronelor și al integrării datelor.

Inteligența artificială combinată cu alte sisteme cum ar fi drone și sistemul de apărare Iron Dome

Israelul a folosit anterior conflictele din Gaza și Liban pentru a experimenta și a dezvolta instrumente tehnologice pentru armata sa, cum ar fi drone, instrumente de hacking telefonic și sistemul de apărare Iron Dome, care pot ajuta la interceptarea rachetelor balistice cu rază scurtă de acțiune.

Armata israeliană a folosit curând inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți flota de drone. Aviv Shapira, fondatorul și directorul executiv al XTEND, o companie de software și drone care lucrează cu armata israeliană, a declarat că algoritmi bazați pe inteligență artificială au fost folosiți pentru a construi drone care să fixeze și să urmărească ținte de la distanță.

„În trecut, capacitățile de localizare se bazau pe focalizarea pe o imagine a țintei”, a spus el. „Acum, inteligența artificială poate recunoaște și urmări obiectul în sine – fie că este vorba de o mașină în mișcare sau de o persoană – cu o precizie mortală.”

Dl. Shapira a spus că principalii săi clienți, armata israeliană și Departamentul Apărării al SUA, erau conștienți de implicațiile etice ale inteligenței artificiale în război și au discutat despre utilizarea responsabilă a tehnologiei.

The Studio a dezvoltat un model de inteligență artificială în limba arabă

Un instrument dezvoltat de „The Studio” a fost un model de inteligență artificială în limba arabă, cunoscut sub numele de model lingvistic mare, au declarat trei ofițeri israelieni familiarizați cu programul.

Dezvoltatorii s-au chinuit anterior să creeze un astfel de model din cauza lipsei de date în limba arabă pentru a antrena tehnologia. Atunci când astfel de date erau disponibile, acestea erau în mare parte în arabă scrisă standard, care este mai formală decât zecile de dialecte folosite în araba vorbită.

Armata israeliană nu a avut această problemă, au spus cei trei ofițeri. Țara avea decenii de mesaje text interceptate, apeluri telefonice transcrise și postări extrase de pe rețelele de socializare în dialecte arabe vorbite. Așadar, ofițerii israelieni au creat modelul lingvistic mare în primele luni ale războiului și au construit un chatbot pentru a rula interogări în arabă. Au combinat instrumentul cu baze de date multimedia, permițând analiștilor să efectueze căutări complexe în imagini și videoclipuri, au declarat patru oficiali israelieni.

Când Israelul l-a asasinat pe liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, în septembrie, chatbot-ul a analizat răspunsurile din întreaga lume vorbitoare de limbă arabă, au declarat trei ofițeri israelieni. Tehnologia a diferențiat diferitele dialecte din Liban pentru a evalua reacția publicului, ajutând Israelul să evalueze dacă exista presiune publică pentru un contraatac.

Uneori, chatbot-ul nu a putut identifica anumiți termeni și cuvinte argotice moderne care au fost transliterate din engleză în arabă, au spus doi ofițeri. Acest lucru a necesitat ca ofițeri de informații israelieni cu expertiză în diferite dialecte să-i revizuiască și să-i corecteze munca, a spus unul dintre ofițeri.

Erorile tehnologiei folosite

Chatbot-ul a oferit uneori și răspunsuri greșite – de exemplu, returnând fotografii cu țevi în loc de arme – au spus doi ofițeri de informații israelieni. Chiar și așa, instrumentul de inteligență artificială a accelerat semnificativ cercetarea și analiza, au spus aceștia.

La punctele de control temporare înființate între nordul și sudul Fâșiei Gaza, Israelul a început, de asemenea, să echipeze camere după atacurile din 7 octombrie cu capacitatea de a scana și trimite imagini de înaltă rezoluție ale palestinienilor către un program de recunoaștere facială susținut de inteligență artificială.

Și acest sistem a avut uneori probleme în identificarea persoanelor ale căror fețe erau ascunse. Acest lucru a dus la arestări și interogatorii ale palestinienilor care au fost semnalați în mod eronat de sistemul de recunoaștere facială, au spus doi ofițeri de informații israelieni.

Israelul a folosit inteligența artificială pentru identificarea membrilor Hamas

Israel a folosit, de asemenea, inteligența artificială ca să cearnă datele acumulate de oficialii serviciilor de informații despre membrii Hamas. Înainte de război, Israelul a construit un algoritm de învățare automată – numit în cod „Lavandă” – care putea sorta rapid datele pentru a vâna militanți de nivel scăzut. Acesta a fost antrenat pe o bază de date cu membri Hamas confirmați și menit să prezică cine ar mai putea face parte din grup. Deși predicțiile sistemului au fost imperfecte, Israelul l-a folosit la începutul războiului din Gaza pentru a ajuta la alegerea țintelor de atac.

Cum l-au localizat pe comandantul Hamas Ibrahim Biari

Puține obiective erau mai importante decât găsirea și eliminarea conducerii superioare a Hamas. În fruntea listei se afla Ibrahim Biari, comandantul Hamas despre care oficialii israelieni credeau că a jucat un rol central în planificarea atacurilor din 7 octombrie.

Serviciile de informații militare israeliene au interceptat rapid apelurile domnului Biari cu alți membri Hamas, dar nu au putut identifica locația sa. Așa că au apelat la instrumentul audio susținut de inteligență artificială, care analiza diferite sunete, cum ar fi bombele sonice și atacurile aeriene.

După ce au dedus o locație aproximativă a locului unde Biari își efectua apelurile, oficialii militari israelieni au fost avertizați că zona, care includea mai multe complexe de apartamente, era dens populată, au declarat doi ofițeri de informații. Un atac aerian ar trebui să vizeze mai multe clădiri pentru a se asigura că Ibrahim Biari a fost asasinat, au spus ei. Operațiunea a primit undă verde.

De atunci, serviciile de informații israeliene au folosit și instrumentul audio alături de hărți și fotografii ale labirintului de tuneluri subterane din Gaza pentru a localiza ostaticii. De-a lungul timpului, instrumentul a fost perfecționat pentru a găsi mai precis persoane, au declarat doi ofițeri israelieni.