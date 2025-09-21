Un AI revoluționar din China învață singur să rezolve probleme complexe fără ajutor uman

Inteligența artificială continuă să evolueze rapid, iar o descoperire recentă a cercetătorilor chinezi de la DeepSeek AI promite să schimbe complet modul în care aceste tehnologii gândesc. Aceștia au creat modelul R1, capabil să raționeze și să rezolve probleme complexe fără intervenție umană, conform unui studiu publicat în revista Nature, citat de TechXplore.

În mod obișnuit, antrenarea AI pentru raționament presupunea ca oamenii să îi arate mii de exemple de rezolvare a problemelor, proces lung și predispus la erori sau părtiniri umane. Echipa DeepSeek AI a folosit însă învățarea prin recompensă (reinforcement learning), prin care modelul primește doar semnalul că răspunsul final este corect și își ajustează singur strategiile de rezolvare.

Modelul a învățat să-și verifice propriile calcule

R1 a fost testat pe probleme dificile de matematică, programare și științe și a demonstrat rezultate impresionante, inclusiv 86,7% corectitudine la competiția AIME 2024, destinată celor mai buni elevi de liceu din SUA. Modelul a învățat să-și verifice propriile calcule, să exploreze diferite metode și chiar să reflecteze asupra procesului de gândire.

Deși mai există provocări, precum amestecarea limbilor la prompturi non-engleze sau complicarea unor probleme simple, cercetătorii consideră că acestea pot fi rezolvate. Potrivit lor, modelele AI capabile să raționeze independent ar putea deschide o nouă eră a inteligenței artificiale, mai autonome și mai eficiente.

Acest progres ar putea avea aplicații semnificative în domenii care necesită rezolvare de probleme complexe, de la cercetare științifică la optimizarea proceselor industriale, reducând în același timp dependența de supravegherea umană.