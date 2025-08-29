VIDEO Tokyo folosește inteligența artificială pentru a avertiza cetățenii asupra unei posibile erupții a Muntelui Fuji

Autoritățile din Tokyo au prezentat săptămâna aceasta o serie de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a arăta locuitorilor ce efecte devastatoare ar putea avea o erupție a Muntelui Fuji. Aceasta face parte din campania de conștientizare organizată cu ocazia Zilei Pregătirii pentru Dezastre Vulcanice și vizează aproximativ 37 de milioane de locuitori din zona metropolitană Tokyo, informează InterestingEngineering.

Videoclipurile simulează o erupție violentă a vulcanului și arată fum ridicându-se deasupra muntelui, urmat de căderea cenușii peste centrul Tokyo-ului, la aproximativ 100 km distanță. Orașul ar fi acoperit de cenușă în doar câteva ore, iar transportul, alimentarea cu energie și aprovizionarea cu alimente ar fi afectate, cauzând, totodată, probleme respiratorii pe termen lung.

Simularea nu reprezintă un avertisment de erupție iminentă, ci are rol educativ

Oficialii au subliniat că simularea nu reprezintă un avertisment de erupție iminentă, ci are rol educativ, pentru ca cetățenii să fie pregătiți și să cunoască măsurile de siguranță. „Trebuie să ne înarmăm cu fapte și să ne pregătim pentru dezastre în viața de zi cu zi”, a declarat administrația Tokyo.

Reacțiile publicului au fost mixte. Unii locuitori au apreciat avertismentul și au anunțat că vor achiziționa provizii de urgență. Alții s-au arătat neliniștiți și confuzi cu privire la probabilitatea unei erupții.

Astfel de simulări nu sunt o noutate

Experții subliniază că astfel de simulări nu sunt o noutate, Japonia având o lungă tradiție de modelare a scenariilor pentru cutremure, taifunuri și erupții vulcanice. Totodată, Muntele Fuji rămâne clasificat ca vulcan activ, deși ultima erupție a avut loc în 1707, și a rămas cunoscută sub numele de erupția Hoei.