dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
5 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

xAI, compania lui Elon Musk, cumpără o a treia clădire pentru a își extinde puterea de calcul AI / Musk: Clădirea se numește MACROHARDRR

Redacția TechRider
4 ianuarie 2026
logo xAI pe un telefon
Sursa foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Elon Musk a declarat că xAI, startup-ul său de inteligență artificială, a cumpărat o a treia clădire pentru a-și extinde infrastructura. Reuters titrează că afacerea sa dorește să-și crească capacitatea de instruire a AI-ului la 2 gigawați de putere de calcul.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Cea mai recentă extindere subliniază eforturile ambițioase ale xAI de a concura mai eficient cu liderii din industrie, ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic, prin instruirea unor modele din ce în ce mai avansate. Clusterul de supercomputere al companiei din Tennessee, cunoscut sub numele de Colossus, este considerat cel mai mare din lume.

xAI plănuiește să-și extindă supercomputerul Colossus pentru a găzdui cel puțin 1 milion de unități de procesare grafică. Startup-ul intenționează să înceapă transformarea depozitului nou achiziționat într-un centru de date în 2026. Atât noul centru de date, cât și Colossus 2 se află în apropierea unei centrale electrice pe gaz natural pe care xAI o construiește în zona Memphis, Tennessee, precum și a altor surse de energie.

Extinderea infrastructurii de IA a atras însă critici din partea activiștilor de mediu, deoarece centrele de date consumă cantități mari de energie.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...