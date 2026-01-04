xAI, compania lui Elon Musk, cumpără o a treia clădire pentru a își extinde puterea de calcul AI / Musk: Clădirea se numește MACROHARDRR

Elon Musk a declarat că xAI, startup-ul său de inteligență artificială, a cumpărat o a treia clădire pentru a-și extinde infrastructura. Reuters titrează că afacerea sa dorește să-și crească capacitatea de instruire a AI-ului la 2 gigawați de putere de calcul.

Cea mai recentă extindere subliniază eforturile ambițioase ale xAI de a concura mai eficient cu liderii din industrie, ChatGPT de la OpenAI și Claude de la Anthropic, prin instruirea unor modele din ce în ce mai avansate. Clusterul de supercomputere al companiei din Tennessee, cunoscut sub numele de Colossus, este considerat cel mai mare din lume.

xAI has bought a third building called MACROHARDRR. Will take @xAI training compute to almost 2GW.





xAI plănuiește să-și extindă supercomputerul Colossus pentru a găzdui cel puțin 1 milion de unități de procesare grafică. Startup-ul intenționează să înceapă transformarea depozitului nou achiziționat într-un centru de date în 2026. Atât noul centru de date, cât și Colossus 2 se află în apropierea unei centrale electrice pe gaz natural pe care xAI o construiește în zona Memphis, Tennessee, precum și a altor surse de energie.

Extinderea infrastructurii de IA a atras însă critici din partea activiștilor de mediu, deoarece centrele de date consumă cantități mari de energie.