xAI se confruntă cu amenințări legale din cauza presupusei poluări produsă de centrul de date Colossus din Memphis

Elon Musk și compania sa xAI s-au grăbit să construiască Colossus, cel mai mare supercomputer din lume, în Memphis, Tennessee. El s-a lăudat că această construcție a durat doar 122 de zile și se aștepta ca cei mai mari rivali ai săi din domeniul inteligenței artificiale să aibă dificultăți în a-l ajunge din urmă.

xAI alimentează Colossus cu turbine cu gaz la limita legală

Pentru a lua avans, firma sa xAI „a eliminat tot ce era inutil” pentru a finaliza construcția, punând sub semnul întrebării „tot” ce ar putea întârzia operațiunile și luând „în propriile mâini” calendarul, potrivit site-ului web al xAI.

Acum, xAI se confruntă cu cereri de închidere a turbinelor cu gaz care alimentează supercomputerul, deoarece locuitorii din comunitățile istorice de culoare din Memphis, care suferă de mult timp de poluarea industrială care cauzează o calitate slabă a aerului și scăderea speranței de viață, susțin că xAI a folosit în secret mai multe turbine decât știe administrația locală, fără autorizații.

După ce imaginile termice au arătat că xAI a mințit în legătură cu poluarea suspectată la centrul său de date Colossus, situat în apropierea comunităților preponderent de culoare din Memphis, Tennessee, NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) o asociație care luptă pentru drepturile populației de culoare din SUA, a amenințat cu un proces în care acuză xAI de încălcarea Legii privind aerul curat- Clean Air Act, potrivit ArsTechnica.

Într-o scrisoare trimisă marți către xAI, avocații Southern Environmental Law Center (SELC) au notificat xAI despre intenția NAACP de a intenta un proces în termen de 60 de zile dacă xAI refuză să se întâlnească pentru a discuta preocupările grupurilor cu privire la faptul că xAI nu utilizează cele mai bune măsuri de control al poluării disponibile. Pentru a se asigura că există timp pentru ceea ce NAACP consideră negocieri urgente înainte de intentarea procesului, avocații au cerut xAI să se prezinte la masa negocierilor în următoarele 20 de zile.

xAI acuzată că ignoră preocupările comunităților de culoare

Potrivit scrisorii NAACP, ambițiile xAI de a construi cel mai mare centru de date AI din lume în Memphis au introdus potențial cea mai mare sursă de oxizi de azot (NOx), reducând calitatea aerului într-un oraș care se confruntă deja cu rate ridicate de vizite la camera de urgență și decese cauzate de astm. În Boxtown, un cartier situat în apropierea centrului de date, locuitorii se confruntă cu „un risc de cancer de patru ori mai mare decât media națională”, din cauza „poluării industriale provenite de la zeci de instalații industriale, inclusiv o rafinărie de petrol, o fabrică de oțel și o uzină TVA de gaz”. Scrisoarea subliniază că toate estimările privind nivelurile de poluare suspectate ale xAI se bazează „pe cei mai conservatori factori de emisie”, subliniind că situația ar putea fi chiar mai gravă decât sugerează NAACP.

Datorită istoricului Memphisului de calitate extrem de proastă a aerului, orice nouă sursă de poluanți necesită autorizare și testare a emisiilor. NAACP și SELC susțin că, în graba sa de a alimentarea supercomputerului, xAI nu a solicitat și nu a efectuat niciuna dintre aceste proceduri înainte de a pune în funcțiune turbine cu gaz metan fără controale adecvate.

„Decizia xAI de a instala și opera zeci de turbine cu gaz poluante fără autorizații sau supraveghere publică constituie o încălcare clară a Legii privind aerul curat”, a declarat Patrick Anderson, avocat senior al SELC, într-un comunicat de presă. „În ultimul an, aceste turbine au emis poluanți care amenință sănătatea familiilor din Memphis. Această notificare deschide calea pentru un proces care poate trage xAI la răspundere pentru refuzul ilegal de a obține autorizații pentru turbinele sale cu gaz.”

SELC monitorizează instalația xAI încă de vara trecută, când xAI și-a început activitatea în Memphis. Ei au susținut că se știau foarte puține lucruri despre turbinele xAI până când imaginile aeriene au revelat existența a 35 de turbine la fața locului în luna martie. Întrebându-se dacă aceste turbine erau funcționale, în ciuda afirmațiilor xAI că nu erau, grupul a efectuat imagini termice în aprilie, care, potrivit SELC, „au arătat că aproape toate turbinele emiteau cantități semnificative de căldură, indicând că erau în funcțiune”.

Imaginile termice ulterioare, realizate în iunie, au arătat că xAI a îndepărtat „unele turbine de dimensiuni mai mici” de pe amplasament, dar le-a înlocuit cu trei turbine mai mari. La 15 iunie, cele mai recente „imagini din satelit arată că sunt încă prezente cel puțin 26 de turbine”, se arată în scrisoarea NAACP, toate aparent funcționând fără cele mai bune sisteme de control al poluării disponibile.

xAI știe că poate reduce poluarea, spun grupurile

Pentru unii locuitori din Memphis care se întrebau cum ar putea afecta facilitatea xAI calitatea vieții lor, xAI părea să refuze să ofere informații în privința turbinelor, susținând că acestea erau temporar scutite de autorizații, dar oferind puține detalii despre scutire.

Nimeni nu știa „marca și modelul tuturor turbinelor de la xAI” până la imaginile din martie, ceea ce a făcut dificilă calcularea riscurilor de poluare. Odată ce marca și modelul au fost cunoscute, NAACP a menționat că consultantul xAI a confirmat că xAI nu instalase încă tehnologie suplimentară de control al poluării aerului la 15 turbine care păreau să poată fi operate în condiții de siguranță mai mare. NAACP a susținut că tehnologia suplimentară ar face o mare diferență.

„De exemplu, dacă toate cele 35 de turbine operate de xAI ar utiliza” tehnologie suplimentară de control al poluării aerului „pentru a atinge o rată de emisie de NOx de 2 ppm” – așa cum a confirmat consultantul xAI – „acestea ar emite aproximativ 177 de tone de NOx pe an, față de 1.200-2.100 de tone pe an pe care le emit în prezent”, se arată în scrisoare.

Se presupune că toate turbinele active ale xAI „continuă să funcționeze fără a utiliza cea mai bună tehnologie de control disponibilă” (BACT) și „nu există nicio dispută” că, din moment ce xAI nu a obținut încă autorizația, nu îndeplinește cerințele BACT în prezent, se arată în scrisoare.

„Nerespectarea cerințelor BACT de către xAI nu este doar o încălcare a Legii privind aerul curat, ci și o încălcare semnificativă și continuă, care duce la emisii excesive nocive în cantități substanțiale”, se arată în scrisoare.

În plus, turbinele xAI sunt considerate o sursă majoră a unui poluant atmosferic periculos, numit formaldehidă, se arată în scrisoare, cu „potențialul de a emite peste 16 tone” de la începerea operațiunilor xAI. „xAI a fost obligată să efectueze teste inițiale de emisii de formaldehidă în termen de 180 de zile de la devenirea unei surse majore”, se afirmă în scrisoare, dar se pare că, la un an după mutarea la Memphis, „xAI nu a efectuat aceste teste”.

Condițiile de exceptare de la autorizare ale xAI rămân vagi

NAACP și SELC au sugerat că excepția de care pare să beneficieze xAI ar putea fi o „excepție pentru motoarele non-rutiere”. Cu toate acestea, ele au susținut că turbinele xAI nu sunt eligibile pentru această excepție de un an și că, chiar dacă ar fi fost, orice turbine care ar fi rămas pe site după un an nu ar fi fost cu siguranță acoperite și ar fi trebuit să aibă autorizație până acum.

„Deși unii lideri locali, inclusiv primarul din Memphis și Departamentul de Sănătate al Shelby County, au susținut că există o „scutire 364” pentru turbinele cu gaz ale xAI, aceștia nu au putut niciodată să indice o scutire specifică care să se aplice turbinelor de dimensiuni atât de mari precum cele de la sediul xAI”, a afirmat SELC într-un comunicat de presă.

Într-o declarație, președintele NAACP, Derrick Johnson, a acuzat xAI că ignoră preocupările grave privind sănătatea cartierelor de culoare, care cer garanții că calitatea aerului nu va avea de suferit din cauza supercomputerului xAI. Și vecinii lor dintr-o altă comunitate situată în apropierea celui de-al doilea centru de date planificat de xAI împărtășesc îngrijorările lor, deoarece xAI „nu a precizat cum va fi alimentată instalația” și locuitorii se tem că acest lucru înseamnă că xAI ar putea instala „turbine cu gaz și mai poluante în zona Memphis”.

Dacă procesul va continua, NAACP intenționează să tragă xAI la răspundere pentru presupusele încălcări anterioare și actuale ale Legii privind aerul curat, precum și ale altor legi menite să protejeze locuitorii din Memphis. Și dacă xAI pierde, ar putea fi supusă unei ordonanțe judecătorești care să îi interzică funcționarea turbinelor și să îi încetinească progresul cu Colossus. xAI riscă, de asemenea, amenzi potențial mari pentru fiecare turbină care încalcă legea.

Johnson a sugerat că termenele stabilite de NAACP vor fi respectate cu strictețe pentru a se asigura că locuitorii din Memphis vor primi cât mai curând posibil răspunsurile de care au nevoie pentru a respira aer curat.

„Prea des, marile corporații precum xAI tratează comunitățile și familiile noastre ca pe niște obstacole care trebuie înlăturate”, a declarat Johnson. „Nu ne putem permite să normalizăm acest tip de injustiție ecologică, în care companii de miliarde de dolari înființează operațiuni poluante în cartiere ale comunității negre fără niciun fel de autorizație și cred că vor scăpa basma curată pentru că oamenii nu au puterea să riposteze. Nu vom permite companiei xAI să scape basma curată.”