Piața auto din România a înregistrat în ianuarie 2026 cel mai puternic declin din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Scăderea abruptă vine pe fondul unei contracții generale a pieței europene, afectată de evoluțiile slabe din economiile majore și de schimbările accelerate din industrie.

Scădere generală în Europa

În total, în Europa (incluzând UE, Marea Britanie și țările EFTA) au fost înmatriculate 961.382 de autoturisme noi în ianuarie 2026, cu 3,5% mai puține decât în aceeași lună a anului precedent.

La nivelul Uniunea Europeană, declinul a fost de 3,9%, până la 799.625 de unități. Scăderi importante au fost raportate pe piețe mari precum Germania, Franţa și Polonia, ceea ce a influențat puternic rezultatul total.

România, cea mai abruptă contracție

În România, piața auto a scăzut cu 33,5% în ritm anual, de departe cel mai mare recul din UE. În prima lună a anului au fost înmatriculate doar 7.927 de autoturisme noi, față de 11.920 în ianuarie 2025.

Declinul semnificativ sugerează o încetinire a cererii interne, posibil influențată de factori economici, modificări ale programelor de stimulare sau amânarea achizițiilor de către consumatori.

Schimbare accelerată a preferințelor de motorizare

Datele ACEA indică și o transformare rapidă a structurii pieței:

Mașinile pe benzină au scăzut cu aproximativ 26% în Europa

Franța a înregistrat un declin de 49%, iar Germania de 30%

Cota acestor modele a coborât de la aproape o treime din piață la puțin peste o cincime

În schimb, vehiculele electrificate au continuat să câștige teren:

Mașinile electrice cu baterii: +14%

Hibride plug-in: +32%

Hibride clasice: +6%

Împreună, aceste tehnologii au reprezentat 69% din înmatriculări, față de 59% în ianuarie 2025, confirmând tranziția accelerată către propulsia electrică.

Evoluția principalilor producători

În rândul marilor constructori auto, rezultatele au fost mixte:

Creșterea spectaculoasă a producătorului chinez reflectă extinderea rapidă a mărcilor asiatice pe piața europeană, în special în segmentul vehiculelor electrice.

Dacia, scădere semnificativă în Europa

În cadrul grupului Renault, marca românească Dacia a înregistrat o scădere de 35% a înmatriculărilor în Europa, până la 31.819 unități în ianuarie.

Sectorul auto european traversează o perioadă de transformare profundă, marcată de mai mulți factori simultani:

concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi, cu modele mai accesibile

costurile ridicate ale tranziției către electrificare

incertitudini comerciale globale

schimbări de reglementare privind emisiile

În acest context, începutul slab al anului 2026 indică faptul că industria rămâne vulnerabilă, în pofida creșterii segmentului electrificat.

Context

Scăderea de peste 33% a înmatriculărilor de autoturisme noi din România în luna ianuarie 2026 poate fi explicată printr-un cumul de factori conjuncturali și economici, a declarat Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), într-un răspuns oficial transmis în exclusivitate către TechRider.ro.

Potrivit asociației, reculul puternic de la începutul anului trebuie interpretat, în primul rând, ca un efect de calendar. O parte semnificativă a volumelor de înmatriculări a fost devansată artificial către finalul anului 2025, în ultimele săptămâni ale lui decembrie, pe fondul închiderii unor serii de producție, al ajustărilor de norme și al deciziilor comerciale și fiscale luate înainte de 1 ianuarie.

APIA susține că acest fenomen a creat un „gol temporar de piață” la începutul lui 2026, care nu reflectă integral cererea reală, ci o redistribuire a acesteia între luni.

La acest efect de calendar s-au adăugat presiunile economice resimțite de cumpărători. Reprezentanții APIA indică impactul măsurilor de austeritate din sectorul bugetar, al inflației și al costurilor ridicate de finanțare, factori care au determinat amânarea deciziilor de achiziție încă din primele săptămâni ale anului.

Un alt element important identificat de APIA este calendarul Programului Rabla din 2025. Lansarea întârziată a programului pentru persoanele fizice, abia în toamnă, a dus la o concentrare a achizițiilor în ultimele luni ale anului trecut, cu efect direct asupra nivelului scăzut al înmatriculărilor din ianuarie 2026.